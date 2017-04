Los problemas de la educación

Dra. Damalin Judith Díaz Suárez

Especialista en Niños con Problemas de Aprendizaje

Todos los días se escriben artículos y se brindan conferencias en torno a la educación y sus problemas, incluso hay grupos sociales determinados a apuntar sus dedos sobre la labor docente para excusar el fracaso educativo; pero la verdad es que hay niños en sus salones de clase sufriendo por que no entienden lo que se supone deben aprender, no son tomados en cuenta, existen muchos problemas de aprendiza y muchos educadores se hacen de la vista larga; hay maestros preocupados por el siguiente periodo de exámenes y hay gente con títulos universitarios sin empleo. Lo más lamentable, es que esto no pasa en un continente en particular, en un país particular en una escuela en particular, esto pasa todos los días en muchos países. ¿Cómo resolverlo? No soy quien para resolverlo, pero desde mi punto de vista y con los recursos a mi alcance te explicaré los problemas más grandes de la educación:

Confusión entre Educación, enseñanza y aprendizaje, “Los maestros son culpables del fracaso escolar” se lee en algunas notas de prensa, sin embargo, esta acusación solo demuestra ignorancia. Hay una diferencia entre educación, enseñanza y aprendizaje. Cada uno tiene actores específicos reglas y funciones diferentes. La educación es brindada por el Estado, o bien por el Departamento de Educación quienes deciden planes, currículo y programas válidos ya sea para un país o para un colegio. Si se habla de Educación Estatal, las Escuelas pueden hacer modificaciones, y en el caso de instituciones privadas se diseñan currículos particulares a partir de lo que el grupo decide que se debe enseñar. Es por ello que la educación es delineada por diseñadores curriculares (expertos en diseño y administración) y una vez que se hace un diseño, se comienzan a elaborar los programas educativos que culminarán en el mejor de los casos, en la escritura de libros adecuados para cumplir esos planes curriculares. Digo en el mejor de los casos por que los que muchos hacen es solo maquillar las viejas ideas, y seguir con lo mismo.

La enseñanza es la aplicación de esos planes y programas, dicha labor recae directamente en los maestros, por supuesto, ellos reproducirán los errores y horrores de los planes y programas al usarlos para enseñar a sus estudiantes. Los maestros son el puente entre la Educación y la Sociedad, pues su objetivo de trabajo es lo que la sociedad les dé para llevar a cabo su labor. Las agendas académicas se centran en espacios reducidos de tiempo que además están plagados de aspectos administrativos que los docentes deben atender. La enseñanza parte de grupos sociales y es aquí donde la sociedad entra en el panorama, porque si la sociedad crea niños apáticos y sin ganas de aprender, los maestros deberán trabajar con ellos, pues los maestros son los receptores de lo que la Educación y la Sociedad les brinda, es por eso que las críticas de los medios y a veces los padres de familia me parece tan graves.

La educación está en crisis, muchos maestros no saben enseñar, pero se envía a los niños a la escuela a que los eduquen (¿¿??). Similar al padre que se queja de que su hijo dice malas palabras, pero solo repite lo que oye en su casa. Los maestros repiten los errores que los periodistas, los padres y la sociedad tienen. Tu maestro no te enfoques en lo negativo, busca alternativas, enfócate en tu estudiante, en su necesidad, haz la diferencia. El aprendizaje es el proceso que se centra en el estudiante, especialmente en su cerebro, lo que se enseña bien durará toda la vida. Es un proceso neurocognitivo y evolutivo que se alimenta no solo de la enseñanza que brinda la educación, sino del medio ambiente. Es una necesidad de las especies. Erróneamente se dice que se aprende en la escuela, pero en realidad el cerebro aprende en todos los medios ambientes en que se encuentre, esto incluye el hogar, la televisión, las redes sociales, el arte, y hasta los errores.

Es así que los problemas de educación son del Estado y de los diseñadores curriculares. Un buen maestro no se enfoca solo en el currículo, es aquel que busca, aplica y ensena alternativas que ayudan al estudiante a salir adelante. El fracaso escolar, es de los diseñadores curriculares y, muchos de los problemas de aprendizaje en realidad son errores de enseñanza. Continuará la próxima semana.

Comments

comments