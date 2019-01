Listo el itinerario de la Doble A para su Temporada 2019

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

La Federación de Béisbol de Puerto Rico dio a conocer el calendario de juegos de la temporada regular 2019 del Béisbol Superior Doble A, programada para comenzar el 24 de febrero en Cayey.

El día inaugural tendrá un solo partido, entre los campeones Toritos y los Polluelos de Aibonito, en el estadio Pedro Montañez de Cayey.

El resto de los 40 equipos entrarán en acción el 3 de marzo. La jornada gigantesca presentará a Barceloneta en Camuy, Utuado en Florida, Hatillo en Mayagüez, Cidra en Humacao, Comerío vs. Barranquitas, Aibonito en Cayey, Salinas en Santa Isabel, Coamo en Juana Diaz y Guayama en Yauco.

Además, Aguada en Aguadilla, Añasco en San Sebastián, Cataño en Vega Alta, Dorado en Manatí, Vega Baja en Guaynabo, Juncos en Fajardo, Loíza en Las Piedras, Río Grande en Gurabo, Sabana Grande en Lajas, Cabo Rojo en Peñuelas, Yabucoa en Maunabo y San Lorenzo en Patillas.

La temporada regular concluirá el 19 de mayo y el Juego de Estrellas se celebrará el 28 de abril.

Cada equipo jugará 20 partidos en la fase regular. En las secciones Metro y Este, cada equipo tendrá cuatro partidos contra cada rival de su sección para completar 20 encuentros en la fase regular. Por su parte, en las secciones de cinco franquicias cada equipo jugará cuatro partidos contra sus rivales de sección para completar 16 juegos. Los cuatro juegos restantes serán con un equipo de otra sección. Los pareos serán Sureste vs. Central, Sur vs. Suroeste y Norte vs. Noroeste.

Avanzarán a la postemporada los mejores cuatro equipos de cada sección.

