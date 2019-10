Lancha In the Black domina invitacional

EL REGIONAL

El Club Náutico de Guayama celebró el 26to Torneo Invitacional de Peto, el fin de semana pasado, 4, 5 y 6 de octubre de 2019.

Sobre $75,000 en premios se repartieron y un amplio show artístico atrajo a amantes de la pesca y la navegación de todo Puerto Rico.

El evento contó con Bebe Maldonado, Yoyo Ferran de La Mega, Grupo Manía, Juan Luis Juancho, A Son De Guerra, Andy Montañez y Aniel Rosario.

Las féminas también compitieron, logrando Aimee Ortiz, la mayor puntuación con 22.7 puntos a bordo de la nave Realenga.

Mientras tanto, el Peto de mayor peso, fue para Jesús Ortiz, de Taino, con 52.5 libras, quedado en el segundo lugar Antonio Yulian, en In the Black, con 49.8 libras, al tiempo que en el tercer lugar Joel Yulian, también de In the Black, alcanzó 46.4 libras.

El pescador de mayor puntuación fue Joel Yulián, con 97.1 puntos, superando a José León, de Aqua, con 93.6 puntos, y Héctor “Tonka” Díaz, de Pura Vida, con 64.7 puntos.

Mientras tanto, el Capitán de Mayor Puntuación, fue Antonio Yulian, de In the Black, seguido por José Jiménez Colón, de Aqua, y Carlos García, de Pura Vida. “Tonka”Morales fue el Socio Más Destacado.

