La verdad y la mentira

Por Eduardo A. Lugo Díaz, Psicólogo

Muchas personas saben los atributos que tiene el decir la verdad y saben que el mentir tiene en muchas ocasiones consecuencias negativas e incluso hasta legales para algunos casos. Sin embargo aún al reconocer esto, muchas personas tienden a mentir, aun cuando tengan buenas intenciones para la misma. Los que muchos no saben que aun cuando sean con buenas intenciones podría tener un efecto aún más nocivo, por lo que es importante decir la verdad. La verdad saldrá a relucir y las consecuencias podrían ser muy negativas donde incluso la persona se siente engañada y se puede afectar las relaciones interpersonales. Es importante decir la verdad, pero más aún es saber cómo y cuándo decirla.

Las mentiras conllevan a engaños que puede hacer a la persona que se le mienta, que crea que está haciéndolo bien, donde se pudiera afectar aún más lo que se proponga, sean desde metas personales, negocios, entre otras. Con la mentira, la persona engañada, piensa que está haciendo algo bien, cuando por el contrario lo llevará a un posible fracaso, donde habrá desesperación, sentirse fracasada, baja autoestima, podría llevarlo a la bancarrota, pérdida de tiempo en algo que no tendrá futuro, puede afectar las relaciones interpersonales e incluso en el peor de los escenarios conllevarlos a suicidios u homicidios. También hay casos de envidia y que uno desea ser el mejor que el otro y por eso mienten o porque sencillamente quieren hacer daño o venganza. En cuanto a la persona que miente puede: perder la paz, afectar la relación, evitar tener contacto con la persona, saber que estás en contra de sus principios de valores morales y cristianos, crear un sentimiento de culpa, entre otras situaciones que no le hace sentir bien consigo mismo.

Por otra parte, el decir la verdad le puede dar tranquilidad, no tiendes a evitar a la persona, le da paz interior, ayudas de verdad a la otra persona a que pueda lograr esa meta que se ha propuesto, puedes ofrecer sugerencias que ayude aún más para lograr ese sueño, aumenta la amistad e incluso podrían beneficiarse de las metas de la otra persona. Entonces, la pregunta sería, cuál es la razón por la cual las personas en algunas ocasiones mienten. Por temor a que se sientan mal y romper la relación, por miedo a que se sienta fracasado o abandone la meta o todo lo contrario desear el mal, sentir envidia, querer ser mejor que la otra persona, entre otras.

Una razón podría ser el no saber decir NO. Esto afecta mucho las relaciones interpersonales, pues las personas que quieren lograr esas metas, cuentan con su SÍ e invierten tiempo, dinero e ilusiones por su respuesta al SI. Estos entienden que contarán con su apoyo o que todo va bien, cuando en realidad usted piensa lo contrario, no cree en su proyecto o meta o sencillamente no le interesa. Cuando la persona que lleva el proyecto se da cuenta que usted le mintió con un SI, esto puede destruir su meta pues contaba con su apoyo y observa esto como una traición y entonces puede que se afecte la relación interpersonal, entre otras cosas. En muchas ocasiones decir un NO lo libera a usted de un compromiso que a usted no le interesa o no le gusta, su relación con la persona no se afecta y sienten paz de ambas parte y no hay porque evitarse encontrarse.

Lo importante es decir siempre la verdad, aun cuando la persona se enoje con usted al principio, pero el defraudarlo o mentirle será peor para ambas partes. Un NO a tiempo lo puede liberar a ambas partes de consecuencias negativas. Con un NO a tiempo lo dejará tranquilo, con un SÍ contará con usted y se sentirán bien ambas partes. Dicen que los amigos se hieren con la verdad, pero la mentira tarde o temprano saldrá a relucir y tendrá consecuencias peores. Al decir un NO o comentarle algo que usted entiende que puede ser negativo o llevarlo al fracaso se debe decir: con respecto, con afecto, hablar en privado y expóngale la razón por la cual no le interesa o sugiérele cómo podría mejorarlo. Es importante que le reconozca su esfuerzo, aun cuando a usted no le interesa y darle ánimo. Si la persona está pasando por momentos difíciles darle apoyo y si entiende que no es conveniente decirle que NO, tampoco dígale SI, dígale mejor, que luego se hablará. Si la persona está estable emocionalmente, entonces diga NO si es No y diga Si si es SI. El decir un SI y decir la verdad la persona contará con su apoyo, le da ánimo en su meta o proyecto y se sentirá mejor. Las personas pasan por etapas en la vida, donde usted necesitará de ellos, pero habrán otras que ellos necesitarán de usted. Nunca haga a otros lo que usted no quiere que le hagan a usted. Únase a mi nueva página profesional de Facebook bajo TALLERES PSICOLÓGICOS ELUPSI, donde podrán encontrar columnas como estas, comentarios, mensajes y reflexiones positivos, así como anuncios de talleres para la comunidad de variados temas relacionado a la psicología, bienestar y salud mental, entre otros.

