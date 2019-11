La regulación del deporte infantil

Reinaldo Millán

Este lunes, el Departamento de Recreación y Deportes, realizó audiencias públicas en Guayama sobre el Reglamento para proteger a los menores deportistas en su práctica deportiva.

El Reglamento surge como resultado del interés de la Asamblea Legislativa tras el reportado incremento de lesiones en nuestros niños, niñas y jóvenes.

La regulación tiene el propósito de promover la práctica deportiva, pero sujeto a unos parámetros de seguridad y protección de los menores en su desempeño deportivo.

“Este borrador de Reglamento es la culminación de un proceso extenso de estudios, análisis y conversaciones con gestores del deporte en Puerto Rico. De la misma manera que no todos los deportes son iguales, no todos los menores que practican los deportes son iguales. En ese sentido, era indispensable ser bien minuciosos para asegurar que los parámetros que se fuesen a imponer se ajustasen, no tan solo a la seguridad de la práctica deportiva, sino que además pudiese ajustarse a las particularidades de cada deporte y las características físicas, fisiológicas y anatómicas de los participantes”, explicó la secretaria Adriana G. Sánchez Parés.

La titular afirmó que con este Reglamento se “consolidan todos los deportes tradicionales en un solo Reglamento y establecemos unas guías o parámetros generales sobre entrenamiento y condiciones de juego, simplificamos y uniformamos los parámetros que deben ser exigibles para que nuestros niños, niñas y jóvenes practiquen el deporte de una manera sana, divertida y sobre todo segura. Agradecemos a los funcionarios del DRD que, además de su carga de trabajo, asumieron este reto con responsabilidad y dedicación; a los entrenadores, organizadores, médicos y demás gestores y administradores deportivos que de manera voluntaria aportaron sus conocimientos para atender este tema tan importante”.

La formulación y adopción de este Reglamento también contó con la colaboración y comentarios de las federaciones de atletismo, gimnasia, boxeo y baloncesto.

El borrador del reglamento establece que el “entrenador debe dirigir sus esfuerzos a proveerle experiencias positivas a los niños y jóvenes, en las primeras etapas o niveles del deporte, el entrenador debe enfocarse en ser un facilitador social y desarrollar en los participantes aspectos y cualidades tales como: confianza, manejo de frustración, respeto a otros, compañerismo; aspectos que le servirán al participante no solo en el deporte sino en su vida diaria. Estos objetivos deben ir siempre sobre cualquier deseo, inclusive el de ganar, para asegurarse que la experiencia sea una totalmente de disfrute, según la etapa del menor”.

De otra parte, “el entrenador debe fungir como un facilitador y estar informado sobre las últimas técnicas de la enseñanza del deporte, con un enfoque especial en las bases y fundamentos de este y en la maximización del interés del menor por el deporte de su preferencia.

Asimismo, deberá contar con los conocimientos básicos en psicología deportiva cuya enseñanza le permitirá al niño manejar situaciones difíciles que pueda enfrentar tanto en el campo de juego como en su vida diaria.

El Reglamento será aplicable a los niños y jóvenes de ambos sexos entre las edades de 5 a 18 años.

Las disposiciones contenidas en este reglamento serán aplicables a toda organización deportiva o persona que promueva y dirija el deporte infantil y juvenil, incluyendo el deporte escolar, torneos, ligas y actividades multitudinarias en Puerto Rico. Este Reglamento será de aplicabilidad a todos los niveles, es decir, local, municipal, regional, estatal, federativo y privado, entre otros, en los cuales participen niños, niñas y jóvenes.

Esto incluye, pero no se limita a: entrenadores, jugadores, cuerpo técnico, directivos, promotores, y toda persona que esté directa o indirectamente relacionada a la entidad y/o clubes afiliados.

Se excluyen de la aplicación de este Reglamento las Escuelas Especializadas en Deportes, según certificadas como tal por la entidad regulatoria aplicable, selecciones infantiles y juveniles, y atletas de alto rendimiento identificados por las federaciones y/o el Departamento.

Se exceptuarán del cumplimiento con las disposiciones aquí establecidas aquellos torneos que ya hayan iniciado a la fecha en que entre en vigencia ese Reglamento.

El Reglamento establece una Carta de Derecho de los Niños, Niñas y Jóvenes Deportistas de Puerto Rico.

Todo niño, niña y joven deportista tendrá en sus actividades deportivas y recreativas los siguientes derechos:

1. El derecho de practicar los deportes de su interés, garantizando su diversión e interacción.

2. El derecho a ser tratado con dignidad y respeto.

3. El derecho de participar en una categoría de acuerdo con su capacidad física, habilidad y madurez.

4. El derecho a la igualdad de oportunidades en la disciplina del deporte de su interés.

5. El derecho a practicar las disciplinas de los deportes en entornos seguros y saludables, sin ser expuesto a una sobrecarga física en su entrenamiento y competencia.

6. El derecho a la capacitación, entrenamiento y preparación apropiada para practicar el deporte de su interés.

7. El derecho a compartir el liderazgo y la toma de decisiones de su práctica deportiva.

8. El derecho a practicar su disciplina deportiva como niño y no como adulto.

9. El derecho a divertirse mientras practica algún deporte.

10. El derecho de que sus líderes o entrenadores adultos estén calificados de acuerdo con lo reglamentado en el Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación.

11. El derecho a participar en un ambiente de inclusión social.

12. El derecho de practicar los deportes en un ambiente de paz y libre de violencia.

13. El derecho a practicar en un escenario apropiado y con el equipo deportivo necesario para poder llevar a cabo la práctica deportiva.

14. El derecho a practicar deportes resguardando su seguridad física y psicológica.

15. El derecho a participar en un entorno donde pondere la importancia de una conducta personal y social responsable, respecto a sí mismo y hacia otros.

16. El derecho a competir en igualdad de condiciones en un deporte libre de sustancias controladas y bebidas energizantes.

17. El derecho a participar libre y voluntariamente del deporte escogido, no impuesto por adultos. Prohibiendo el castigo injusto y sanciones.

18. El derecho a la participación igualitaria de las niñas y jóvenes en el deporte.

