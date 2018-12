La niñez se incorpora a invasión de color en Arroyo

Reinaldo Millán

Como parte de los preparativos para el evento La Pequeña París Art Fest, pautado para el 15 de diciembre, se realizó la Invasión de Color, en el Malecón de Arroyo, con la participación de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad.

La Pequeña París Art Fest es un evento donde se va a exponer murales hechos por artistas de Arroyo y pueblos limítrofes de Puerto Rico con el propósito de exaltar la historia, cultura y comercio local, así como una oportunidad para galerías, artesanos, baile, y teatro.

“El pueblo de Puerto Rico merece arte y educación ya si no se hace por nosotros, no podemos esperar que lo hagan los que están en el poder. Evidentemente hay cosas más importantes para ellos que el bienestar y aprendizaje del pueblo. Todos merecen ser parte de algo bonito en su comunidad. Así el pueblo se une y no nos desplazan”, expresó la artista Rachel Smith Sepúlveda.

La Invasión de Color del 24 de noviembre, “formó parte de nuestro último evento comunitario relacionado con Pequeña París Art Fest”, explicó Smith Sepúlveda.

“Aquí se añadió la participación directa de toda la comunidad. Hubo música y entretenimiento para toda la familia mientras pintaron Junto con los artistas que formarán el elenco participativo del evento principal que tomará lugar el 15 y 16 de Diciembre”, explicó la artista ponceña.

“Todos los locales, incluyendo niños desde 4 años tuvieron participación, dejaron su huella dentro de uno de los edificios del área del malecón junto con sus familiares. También hubo participación de adolescentes y personas mayores. Todos al son de la música. También hubo juegos familiares. En una de las áreas se hizo una biblioteca pública con libros donados”, agregó.

La Pequeña París Art Fest 2018, también ha servido para realizar limpieza al entorno que circunvala el Malecón de Arroyo, con el propósito de embellecer el lugar.

La comunidad formó parte de un gran mural donde tuvieron la oportunidad de pintar lo que quisieran en las paredes del espacio y así ambientar lo que será “El Mercado de los artesanos” los días del festival.

Asistieron personas de tres a 72 año de Arroyo y pueblos limitrofes en la ambientación de lo que era el negocio “ El trombón del mar”.

La actividad comunitaria buscaba integrar a la población a participar de lo que será el festival y de vez que ellos formarán parte de la misma.

Fue un evento libre de costo.

