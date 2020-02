EL REGIONAL

La marihuana, o cannabis, es la droga ilícita más utilizada en los Estados Unidos. Actúa uniéndose a los receptores de cannabinoides en el cerebro para producir una variedad de efectos, que incluyen euforia, intoxicación y problemas de memoria y motores. Estos mismos receptores cannabinoides también son críticos para el desarrollo del cerebro. Forman parte del sistema endocannabinoide, que afecta la formación de circuitos cerebrales importantes para la toma de decisiones, el estado de ánimo y la respuesta al estrés.

La marihuana y sus productos relacionados están ampliamente disponibles en múltiples formas. Estos productos se pueden comer, beber, fumar y vaporizar. La marihuana contiene niveles variables de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), el componente responsable de la euforia y la intoxicación, y el cannabidiol (CBD). Si bien el CBD no es intoxicante y no conduce a la adicción, sus efectos a largo plazo son en gran medida desconocidos, y la mayoría de los productos de CBD no han sido probados y tienen una pureza incierta.

La marihuana ha cambiado con el tiempo. La marihuana disponible hoy es mucho más fuerte que las versiones anteriores. La concentración de THC en las plantas de marihuana comúnmente cultivadas se ha triplicado entre 1995 y 2014 (4% y 12% respectivamente). La marihuana disponible en los dispensarios en algunos estados tiene concentraciones promedio de THC entre 17.7% y 23.2% 5 . Los productos concentrados, comúnmente conocidos como toques o ceras, están mucho más disponibles para los usuarios recreativos en la actualidad y pueden contener entre 23.7% y 75.9% de THC 6 .

Los riesgos de dependencia física, adicción y otras consecuencias negativas aumentan con la exposición a altas concentraciones de THC 7 y a menor edad de iniciación. Las dosis más altas de THC tienen más probabilidades de producir ansiedad, agitación, paranoia y psicosis.

La marihuana comestible toma tiempo para absorber y producir sus efectos, lo que aumenta el riesgo de sobredosis involuntaria, así como la ingestión accidental de niños 9 y adolescentes 10 . Además, los usuarios crónicos de marihuana con un alto contenido de THC corren el riesgo de desarrollar una afección conocida como síndrome de hiperemesis cannabinoide, que se caracteriza por ciclos severos de náuseas y vómitos.

Este aviso está destinado a aumentar la conciencia de los daños conocidos y potenciales para el desarrollo de cerebros, que se plantea por la creciente disponibilidad de marihuana altamente potente en múltiples formas concentradas. Estos daños son costosos para las personas y para nuestra sociedad, ya que afectan la salud mental y los logros educativos y aumentan los riesgos de adicción y uso indebido de otras sustancias. Además, el uso de marihuana sigue siendo ilegal para los jóvenes según la ley estatal en todos los estados; La normalización de su uso aumenta el potencial de consecuencias criminales en esta población. Además de los riesgos para la salud que plantea el uso de marihuana, la venta o posesión de marihuana sigue siendo ilegal según la ley federal, a pesar de algunas leyes estatales en sentido contrario.

Las mujeres embarazadas usan marihuana más que cualquier otra droga ilícita. En una encuesta nacional, el consumo de marihuana en el último mes entre mujeres embarazadas se duplicó (3.4% a 7%) entre 2002 y 2017 12 . En un estudio realizado en un gran sistema de salud, el consumo de marihuana aumentó en un 69% (4.2% a 7.1%) entre 2009 y 2016 entre las mujeres embarazadas 13 . De manera alarmante, muchos dispensarios minoristas recomiendan marihuana a mujeres embarazadas para las náuseas matutinas.

El consumo de marihuana durante el embarazo puede afectar al feto en desarrollo.

El THC puede ingresar al cerebro fetal desde el torrente sanguíneo de la madre.

Puede interrumpir el sistema endocannabinoide, que es importante para un embarazo saludable y el desarrollo del cerebro fetal 1

Los estudios han demostrado que el consumo de marihuana en el embarazo se asocia con resultados adversos, incluido un menor peso al nacer.

El Sistema de Monitoreo de Evaluación de Riesgo de Embarazo de Colorado informó que el uso de marihuana materna se asoció con un riesgo 50% mayor de bajo peso al nacer, independientemente de la edad materna, la raza, el origen étnico, la educación y el consumo de tabaco.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos sostiene que “las mujeres embarazadas o que estén contemplando un embarazo deben ser alentadas a suspender el consumo de marihuana”. Las mujeres que informan sobre el uso de marihuana deben recibir asesoramiento sobre las preocupaciones sobre las posibles consecuencias adversas para la salud del uso continuado durante el embarazo”.

En 2018, la Academia Estadounidense de Pediatría recomendó que “… es importante informar a todas las adolescentes y mujeres jóvenes que si quedan embarazadas, la marihuana no debe usarse durante el embarazo”.

El consumo de marihuana materna puede ser peligroso para el bebé después del nacimiento. Se ha encontrado THC en la leche materna durante hasta seis días después del último uso registrado. Puede afectar el desarrollo cerebral del recién nacido y provocar hiperactividad, función cognitiva deficiente y otras consecuencias a largo plazo.

