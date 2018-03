La manifestación de la FE en el deporte

Por Zacha Acosta

De La Escotada

Con el pasar de los años he podido recibir y dar testimonio de lo que es sentir una de las demostraciones más grandes de amor: creer que todo es posible. ¿De dónde sale esa consigna? Un regalo eterno de mi mamá: Filipenses 4:13 “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”.

Publicidad

La adopté en los momentos donde no encontraba contestaciones al por qué me había ocurrido un accidente a tres meses de ingresada en la Escuela Especializada en Deportes en el Albergue Olímpico Salinas, Puerto Rico.

Tenía 12 años de edad. La historia ocurre porque algunos compañeros de séptimo grado estaban jugando béisbol con un palo de escoba y una bola de tape. Al bateador se le zafó el bate improvisado. Éste voló como un bumerán en el momento que yo estaba caminando hacia la residencia estudiantil y me impactó. Así de sencillo fue mi accidente, donde perdí alrededor de nueve piezas dentales. ¡Fue un accidente!

El primer año de mi recuperación lo viví sin dientes en una atmósfera, que usted y yo sabemos, que antes, hoy y mañana es afectada por el nuevo término “bullying”.

La esgrima llegó a mi vida por accidente.

Sin embargo, como “Todo lo puedo en Cristo que me fortalece”, opté por quedarme en la escuela, demostrando mis talentos deportivos. Esta vez, en un deporte que les diera seguridad a los dirigentes del plantel y a mis papás de que el área lesionada no pasará por más dolor. La opción de ser boxeadora fue anulada. Así fue como llegó la esgrima. Una disciplina que me costó quererla, pero me enseñó el valor de tener FE, CONFIANZA y el TRABAJAR por una Patria. Un deporte que hoy me dio el espacio para escribirle desde #LaEstocada.

Les cuento esto, hoy Día de Ramos, donde buscan lecturas de meditación que les pueda guiar, sanar, abrir otra vertiente espiritual o simplemente por curiosidad.

Nací, me desarrollé y sigo progresando en una base cristiana que con las etapas de la evolución me aferran a seguir creyendo, confiando y en oración. Entre mis herramientas he tenido La Biblia, testimonios con otras personas, el estudio de las Grandes Religiones, guías, mentores y la FE. Siempre la FE.

Sigo pasando pruebas, como todo ser humano. Yo escogí esta vertiente, junto a otras herramientas de crecimiento, como una de las maneras para aprender, creer, sanar, perdonar, rediseñarme, gozar, cantar, alabar, reír y sonreír.

Sonrisa ¡Más sonreír, porque es un logro que hoy con vida y dientes nuevos puedo seguir haciéndolo!

También me cuestiono. Ser periodista conlleva hacer preguntas, leer de todo. Por tanto, sigo buscando hasta saciar la duda y sentirme en paz. Otras veces, digo que se haga tu voluntad al que yo creo, a Dios. Luego se concreta lo que no podía entender en ese momento de duda, de cuestionamiento, de lágrimas, de coraje o en las derrotas deportivas. En el deporte, el atleta cristiano tiene dificultades para saber cómo su relación con Dios se asocia con los deportes.

En el 2017 llegó a mis manos la biblia Struggle & Triumph: persiguiendo más que el oro y la plata de la mano del profesor de tenis de mesa, Víctor Pimentel, que vio mi sanación física, mi crecimiento deportivo y descubrimos lo que tenemos en común: la manife Todo lo puedo en cristo que me fortalece.

La manifestación del amor cristiano en el deporte. Esta Biblia es creada por la organización Atletas en Acción (Athletes in Action, en inglés). Cuenta con testimonios de atletas olímpicos y paraolímpicos que reviven el alma más moribunda de un deportista que enfrenta varias preguntas difíciles y a veces confusas: ¿Cuál debe ser mi motivación en la competencia? ¿De qué manera se mezclan mi fe y mi deporte? ¿Dios me protegerá de lesionarme en la competencia? ¿Estoy gastando demasiado tiempo en mi deporte? ¿Qué diferencia a la competencia que le agrada a Dios de la que no le agrada?

Te invito a que en tu descanso puedas abrirte a la posibilidad de encontrar una nueva alternativa para enfrentar cualquier situación que este incomodando tu relación espiritual con el deporte.

Comments

comments