La juventud está bien comprometida con el ambiente

A los 19 años ya ha visitado el Congreso de Estados Unidos, y participado en diversos foros en defensa del ambiente. En octubre recibirá un premio de la conocida organización ambientalista Sierra Club.

Es raro ver entre los manifestantes contra las cenizas de carbón en Guayama, Peñuelas y Humacao a gente joven. En su mayoría son adultos y personas de la tercera edad. Incluso pacientes de cáncer. Pero hay jóvenes, claro está, pero sobresale una teenager, por sus conocimientos y compromiso. Se trata de Mabette Colón Pérez.

“Los jóvenes estamos comprometidos con la defensa del ambiente”, afirmó al indicar que muchos no toman papeles protagónicos y prefieren quedarse en la fila de atrás, pero eso no es signo de que su compromiso sea débil.

Colón Pérez tomó conciencia de la lucha contra las ce bizas de carbón hace tres años cuando su padre Alberto Colón se incorporó a los grupos de resistencia a la energía que se genera mediante esa alternativa, ya que las residencias de los alrededores de la panta de Guayama recibían el polvo fugitivo. “Mi papa trajo su preocupación y siempre me han dicho que soy agentá, y me incorpore a la lucha. Como a los ocho meses ya tenía conocimiento, y fui a Washington, y estuve en la EPA, y en el Congreso para presentarle lo que estaba sucediendo con la información del doctor Bonilla”.

La egresada de la escuela vocacional María Socorro Lacot, de Guayama, estudió Contabilidad, antes de ir a la Pontificia Universidad Católica, de Ponce, comenzó sus estudios en Biomédica, pero se cambiará a Ciencias Políticas, con miras en estudiar Derecho, y especializarse en Derecho Ambiental.

En la actualidad trabaja con Case Stategy Group, de San Juan, así como con una doctora de Nueva York, ofreciendo charlas sobre Salud Ambiental Pediátrica, orientando sobre la contaminación del carbón. También tiene su propia microempresa para bisutería, y labora además en una pequeña empresa de donas.

¿Cómo lo hace? “También me lo pregunto yo”, indicó Colón Pérez, quien a pesar de su corta edad proyecta gran madurez. “Trato de dividir muy bien muy tiempo, a veces uno se trasnocha y en otras se levanta bien temprano”. ”Muchos dicen, Wow, 19 años y ya ha ido al Congreso a defender el ambiente”.

“Ellos se van y nosotros los quedamos, Alguien tiene que defender el ambiente”, expresó Colón Pérez, al indicar que la situación económica de un país no es excusa para dañar el ambiente y afectar las comunidades.

Colón Pérez, se mostró orgullosa de ganar el premio del Sierra Club en la categoría de Salud Ambiental Pediátrica, nominaba por la abogada Ruth Santiago, quien junto al abogado especializado en Derecho Ambiental Pedro Saadé, son sus modelos en ese campo.

“Me siento bien orgullosa de haber ganado un premio de esa magnitud, y es bien importante para mí, lloré, imagínense, entre tantos candidatos de otros lugares, es una emoción y no me lo esperaba, mis padres están bien orgullosos, a pesar de que he decidido pausar mis estudios universitarios”, expresó la joven de 19 años.

