La Inter en ambas ramas

Por José”Pepén” Fernández Colón

Para EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

En el 90 aniversario de la fundación de la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI) la Universidad Interamericana se presenta como la favorita para ganar las Justas atléticas en ambas ramas. Aunque en la masculina tendrá que luchar contra la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo, antes Universidad del Turabo.

La LAI estrena para esta Justa un nuevo Comisionado, el licenciado Jorge Sosa, quien fuera el director ejecutivo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Mayagüez 2010.

En las Justas de la LAI a celebrarse del 25 al 27 de abril en el estadio “Francisco “Paquito” Montaner y en la pista Noemí Vélez de la Pontifica Universidad Católica en Ponce solo hay posibilidad de que se supere el record en los 100 metros en la rama femenina.

Aries Sánchez de la Interamericana corrió en las clasificatorias los 100 metros en 11.47 segundos lo que es mejor que el 11.51 de Amparo Caicedo de la Universidad del Sagrado Corazón. Esta marca se remonta a 1988.

Por celebrarse la marcha a 10 mil metros en ruta y pista habrá nueva marca en ambas ramas.

Asaina Hall de la Universidad Ana G. Méndez en Gurabo se perfila como la posible mejor anotadora del evento. Podría alcanzar 32 puntos en 100, 200, 400, 4×100 y 4×400 metros. También Aries Sánchez de la Inter podría llegar hasta 29.5 puntos. Participara en 100 y 200 metros, salto largo y los relevos de 4×100 y 4×400.

En lo que podría marcar un hecho histórico 17 de las 20 universidades a competir en la rama femenina estarían anotando puntos. Solo la Universidad Politécnica, la UPR en Carolina y Utuado no tienen posibilidad de anotar en las Justas.

En la rama femenina la Interamericana al final de la jornada de 2019 tendrá una amplia ventaja sobre la Universidad Ana G Méndez en Gurabo. Luego de asistir a dos de las tres clasificatorias y a los Relevos Universitarios, analizar los resultados, compararlos con la Justa de 2018 concluimos que la Inter debe imponerse hasta por 54 puntos.

Las ganadoras del pasado año no anotaran puntos en un evento, el salto a lo alto. Este equipo femenino tiene una profundidad en pista, en los saltos y en los envíos por eso podrían alcanzar los 189 puntos. Los equipos de la Inter, la UAG en Gurabo y en Cupey deberán sobrepasar sin problemas los 100 puntos.

No así en la rama masculina donde la ventaja de los de la Interamericana fluctúa entre 9 a 11 puntos sobre la UAG Méndez en Gurabo.

Aunque el equipo masculino de la Inter no anotara puntos en los 110 metros con vallas también es uno de mucha profundidad. Su rival más cercano la UAG Méndez en Gurabo anotara puntos en los 21 eventos de la competencia. Cuentan también con profundidad, especialmente en los envíos y pruebas de velocidad.

Ricardo Torres, vallista de Barranquitas de la UAGM En Gurabo es uno de los candidatos a mejor anotador. Puede llegar hasta 21.5 puntos. Edgardo Arocho del Recinto Universitario de Mayagüez también podría ser el mejor anotador. Podría alcanzar 20 puntos. Si lo colocan el relevo de 4×400 metros podría sumar 21.5 puntos.

Unas 16 de las 20 universidades a participar anotaran puntos. Solo la UPR en Utuado y Carolina, la Universidad del Sagrado Corazón y American University no anotaran. JFC.

