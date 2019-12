La inminente desaparición de los Vet Centers

Por Dr. Reinand Ortiz Feliciano

De Veteranos Combatientes de Arroyo

Para EL REGIONAL

Los Vet Centers, originalmente Vietnam Veterans Centers, surgen como una respuesta a las injusticias que se cometen contra los veteranos de Vietnam. Es una admisión del fracaso por parte del gobierno de los Estados Unidos con los veteranos de Vietnam.

Su establecimiento se realiza mediante legislación del Congreso. Entre sus fundamentos filosóficos incluía la contratación de veteranos para servir de terapeutas y otras plazas. Se entendía que un veterano podía entender mejor a otro veterano. Sus facilidades por lo general se ubicaban fuera de los hospitales tradicionales para veteranos.

Una de sus principales funciones era realizar reclamaciones y solicitar beneficios. Los Vet Centers debían ser un lugar acogedor e informal. Las relaciones profesionales permitían una conexión personal. Estos centros eran un lugar donde el veterano podía asistir aunque no tuviera cita. El veterano podía hablar con otro veterano, tomar café, ver TV, leer, etc. Los Vietnam Veteran Centers pretendían ser un lugar donde el veterano podía sentirse seguro. Los procesos terapéuticos eran diversos y de vanguardia. Se hacían viajes, actividades recreativas, eran un ambiente más relajado y divertido. Este nuevo enfoque para manejar los traumas de guerra surtió resultados terapéuticos positivos. Los Vietnam Veterans Center florecieron en muchas comunidades.

Mucho ha cambiado en los últimos 10 años. En Puerto Rico existen 3 Vet Centers, San Juan, Arecibo y Ponce. Estos han ido abandonando descaradamente sus fundamentos filosóficos. Cada vez los servicios imitan los de salud mental que provee el hospital y las clínicas. Los Vet Centers pierden su relevancia y eficacia. Quedarán obsoletos. Hoy en los Vet Centers hay más civiles que veteranos trabajando como terapeutas. Ya rehúsan hacer reclamaciones o ayudar con la adquisición de beneficios. El terapeuta es impersonal y apático. La indiferencia del personal parece subrayar que le importa muy poco el bienestar del veterano. Una vez concluida la sesión terapéutica el veterano debe retirarse de las facilidades.

Recientemente ocurre una situación en el Vet Center de Ponce que ha provocado que cerca de 100 veteranos hayan decidido boicotear los servicios. Un importante grupo del municipio de Arroyo y pueblos circundantes que durante 23 años sirvió y apoyó al Vet Center de Ponce decidió cerrarles las puertas. Los veteranos de Arroyo y otros grupos de la guerra de Corea, Vietnam e Iraq/Afganistán que asistían directamente a las facilidades de Ponce denunciaron que sus procesos terapéuticos fueron adversamente afectados por el personal gerencial y terapéutico. Los veteranos señalaron que personal de la oficina de distrito en la Florida, personal gerencial en Puerto Rico y algunos terapeutas tomaron unas decisiones con el único propósito de afectar el progreso y éxito de estos grupos. Estos en su afán de “profesionalizar” y cumplir con las estadísticas impuestas le han dado las espaldas a su deber de servir a los veteranos. De nada le sirvió a los veteranos las múltiples reuniones. No le dieron importancia a sus reclamos. El nuevo “fundamento filosófico” es presentar altos números estadísticos aunque sean falsos. Que lo son. Es lucir como que se está haciendo mucho cuando en realidad es muy poco lo que se hace y menos lo que se logra.

Es hora que los veteranos puedan participar en las decisiones que establecen los servicios en los Vet Center. Es hora que los veteranos sean escuchados por el personal de los Vet Center. Personal que solo les importa su salario. Es hora de recordar el campamento de protesta que montaron los veteranos de Vietnam (VVA) frente al hospital en San Juan. Un campamento que duró varios años y que obtuvo muchas victorias. El momento requiere de mayor militancia por parte de La comunidad de veteranos. Que no olviden el personal que es gracias a los veteranos que cerca de 4000 personas tienen empleo. Reclamemos lo que es nuestro por derecho ganado. Los servicios y las facilidades pertenecen a los VETERANOS.

