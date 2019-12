La fiesta de Navidad

EL REGIONAL

redaccion@elregionalpr.com

Muchas personas creen que el Día de Navidad, es el Día de San Nicolás, pero eso es incorrecto. San Nicolás de Mira, también llamado San Nicolás de Bari, nació el 15 de marzo de 270 y murió el 6 de diciembre del 343.

Fue su legendaria caridad lo que dio origen al personaje “Santa Claus” o “Papá Noel”. Su fiesta es el 6 de diciembre.

La Navidad se celebra el 25 de diciembre, para honrar el nacimiento de Jesús.

Dentro del marco de la comercialización excesiva, para algunas personas, Santa Claus ha tomado el lugar de Jesús-niño y los centros comerciales han tomado el lugar del templo. No es malo que la economía surja y resurja en los días de reposo o de conmemoración, sino que se desplace el sentido histórico y cultural de una festividad tan importante.

Navidad es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos a todos menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy -tristemente- se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació, su nombre es Jesús, destaca la Iglesia Católica.

Que esta Navidad sea otra ocasión para el nacimiento de Jesús pero en nuestro corazón, lo que supone que nazcamos a la nueva vida.

Además de la Iglesia Católica de Puerto Rico, y la Iglesia Episcopal de Puerto Rico, en la isla hay diversas iglesias que desean el bienestar de sus feligreses y la ciudadanía.

“Que el nacimiento de Cristo Salvador renueve los corazones, suscite el deseo de construir un futuro más fraterno y solidario, y traiga a todos alegría y esperanza. Feliz Navidad”, expresó el Papa Francisco.

En su Mensaje de Navidad 2019, el Obispo Presidente de la Iglesia Episcopal de Estados Unidos, Michael Curry, señaló que “no es por casualidad que hace tanto tiempo, los seguidores de Jesús comenzaron a conmemorar su nacimiento, su venida al mundo. Cuando el mundo parecía estar envuelto en tinieblas. Cuando la esperanza parecía haberse truncado en el altar de la realidad. No es por casualidad que nosotros conmemoremos su venida, cuando las cosas no siempre parezcan marchar bien en este mundo”.

Hay diversas iglesias en Puerto Rico. La Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo cuenta con casi 20 mil miembros en unas 100 congregaciones. La Iglesia Pentecostal Unida de Puerto Rico.

Para el Secretario Regional de la Iglesia de Dios Pentecostal, Reverendo Wilfredo Martínez Rivera, “meditemos, celebremos y disfrutemos este tiempo maravilloso y alegre que es la Navidad. Proclamemos la grandeza y el Señorío del Emanuel, del Dios que se humanizó, nos amó y se entregó en la persona de Cristo”.

En EL REGIONAL DE GUAYAMA, deseamos que cada ciudadano del mundo no carezca de hogar, alimento y abrigo, pero que nunca le falte la solidaridad ni el amor para compartir con el prójimo. Como ocurrió aquel 25 de diciembre.

Comments

comments