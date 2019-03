La FDA advierte consumidores a evitar el uso de dispositivos de termografía para detectar el cáncer de mama

EL REGIONAL

La Administración Federal de Medicamentos y Alimentos (FDA), emitió una carta de advertencia a la empresa Total Thermal Imaging, de California, por comercializar y distribuir ilegalmente un dispositivo de termografía no aprobado como único dispositivo de detección para cáncer de mama y otras enfermedades.

La FDA también emitió una comunicación de seguridad para advertir a los pacientes que la FDA no aprueba la termografía como una alternativa a la mamografía y no debe reemplazar la mamografía para la detección o el diagnóstico del cáncer de mama.

“Promover y proteger la salud de las mujeres es una prioridad para la FDA. Como parte de estos esfuerzos, no toleraremos a individuos o compañías que intenten aprovechar a los pacientes comercializando dispositivos no aprobados que engañan a los pacientes y los ponen en riesgo “, dijo el Comisionado de la FDA Scott Gottlieb, MD.

“A la FDA le preocupa que los pacientes confíen en las reclamaciones no aprobadas de que la termografía puede usarse como un único dispositivo de detección del cáncer de mama y no realizarse una mamografía, que se ha comprobado que salva vidas al detectar cáncer y alentar a las pacientes a buscar el tratamiento adecuado. Las personas que sustituyen la mamografía por la termografía pueden perder la oportunidad de detectar el cáncer de mama en sus etapas más tempranas y tratables”, agregó.

La termografía es una herramienta no invasiva que utiliza una cámara de infrarrojos para producir imágenes que muestran los patrones de flujo de sangre y calor en o cerca de la superficie del cuerpo.

La FDA aprobó la termografía solo como una herramienta complementaria, lo que significa que solo debe usarse junto con una prueba de diagnóstico primario como una mamografía, no como una herramienta de detección o diagnóstico independiente.

Total Thermal Imaging distribuye el paquete de termografía comercial, un dispositivo no aprobado que incluye una cámara termográfica FLIR Systems Inc. y software patentado, para individuos y clínicas como una única herramienta de detección del cáncer de mama y otras enfermedades. Dicho dispositivo requeriría la aprobación previa a la comercialización por parte de la agencia. Total Thermal Imaging Inc. comercializó ilegalmente el dispositivo no aprobado a través de un sitio web y materiales promocionales que afirman que su dispositivo puede permitir la detección temprana o el diagnóstico de muchos trastornos, incluido el cáncer de mama, el cáncer de mama inflamatorio, el derrame cerebral, la enfermedad cardíaca, la trombosis venosa profunda y otras enfermedades.

Además, en la carta de advertencia se analiza la reciente inspección realizada por la FDA de Total Thermal Imaging Inc. en la que los investigadores observaron varias desviaciones significativas de las reglamentaciones de los sistemas de calidad de la agencia, como el hecho de no establecer procedimientos para tomar medidas correctivas o preventivas para solucionar cualquier producto defectuoso y fallas para establecer procedimientos para recibir y evaluar quejas (incluido un procedimiento para determinar si una queja debe enviarse a la FDA como un informe de dispositivos médicos).

La carta de advertencia solicita a Total Thermal Imaging Inc. que cese de inmediato la distribución del paquete comercial de termografía. También le pide a la firma que responda, dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en que se recibió la carta de advertencia, con detalles sobre cómo se corregirán las violaciones señaladas en la carta de advertencia. Cualquier infracción que no se corrija podría llevar a acciones de cumplimiento, tales como incautaciones, medidas cautelares o sanciones monetarias civiles.

Esta carta de advertencia no es la primera vez que la FDA ha citado firmas por comercializar y promocionar ilegalmente dispositivos termográficos. En una comunicación de seguridad emitida hoy que advierte a los pacientes contra el uso de la termografía, la FDA enumera cinco cartas de advertencia emitidas a los fabricantes para comercializar dispositivos termográficos no aprobados y / o hacer afirmaciones engañosas sobre la termografía.

Como se señaló en la comunicación de seguridad, no hay datos científicos válidos que demuestren que los dispositivos termográficos, cuando se usan solos o con otra prueba de diagnóstico, son una herramienta de detección eficaz para cualquier afección médica, incluida la detección temprana del cáncer de mama u otras enfermedades. Y condiciones. La agencia destaca que la mamografía es el único método de detección que reduce las muertes por cáncer de mama a través de la detección temprana. La FDA garantiza que las instalaciones de mamografía sigan los estándares de calidad exigidos por la FDA a través del programa de la Ley de estándares de calidad de mamografía de la agencia.

La carta de advertencia y la comunicación de seguridad emitida hoy reflejan el compromiso de la agencia de promover políticas que mejoren la supervisión de la FDA de la seguridad de los dispositivos médicos, incluidos los dispositivos de diagnóstico y terapéuticos exclusivos para las mujeres. Como parte del Plan de acción de seguridad de dispositivos médicos y el compromiso continuo de la agencia para mejorar la salud de la mujer, la FDA ha alertado al público cuando se identifican problemas de seguridad, como el Protector de bolsillo para el tejido cicatricial de implantes mamarios, linfoma anaplásico de células grandes asociado a implantes mamarios, rejuvenecimiento vaginal e inyecciones de silicona inseguras.

