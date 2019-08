La educación y los padres

Por: Eduardo A. Lugo Díaz, Psicólogo

para EL REGIONAL

El Departamento de Educación de Puerto Rico está atravesando por un periodo crítico por la renuncia de su secretaria y el gobernador.

Publicidad

Se le ha criticado a esta agencia de gobierno por las malas decisiones, gastos excesivos, cierre de escuelas y muchas otras decisiones erróneas.

Aunque las críticas tienden a ser ciertas para algunos, en especial para las mayorías de las personas, también es cierto que no toda responsabilidad recae sobre la agencia.

Es muy lamentable decirlo que en ocasiones los fallos más grande que tiene el sistema de educación está en algunos padres.

Como en muchas escuelas, existen directores, maestros, trabajadores sociales, especialistas que ofrecen diferentes tipos de terapias buenos y no tan buenos, así como algunos que son muy o pocos comprometidos con sus puestos, lo que afecta la educación de nuestros hijos, el futuro de nuestro país.

Lo mismo ocurre con los padres, donde existen padres muy comprometidos con la educación de los hijos y otros quienes le echan toda la culpa al sistema de educación, en muchas ocasiones con razón, pero también existen padres quienes no se preocupan con la educación de los hijos.

Para que un hijo salga bien en su rendimiento académico depende de muchos factores, tales como: inteligencia intelectual, tener los materiales necesarios en las escuelas, pero también los padres son responsables de proveerles a los hijos los materiales necesarios. Estudiantes de educación especial tienen ciertos derechos desde proveerles ayuda especial y terapias necesarias, si las requiera, acomodo razonable e incluso de hasta ayudas extras como espejuelos, entre otros. Sin embargo, algunos padres saben sus derechos, pero fallan en sus deberes.

El fallo mayor de algunos padres está en el valor de la responsabilidad. Cuando se hacen reuniones, se les cita, se ofrecen talleres para padres, días o noches de logros, en ocasiones los grandes ausentes son los padres. Cuando sus hijos llegan de la escuela algunos padres no hablan nada de cómo les fue a su hijo en la escuela, no observan las libretas de los hijos, cartas y anotaciones de los maestros y peor aún no motiva a sus hijos por repasar, ser responsable de los estudios y tareas. Hay algunos padres quienes les hacen las tareas de sus hijos, sin enseñarles a ellos que sean responsable de sus tareas y peor aún no son honestos, pues el trabajo lo hacen los padres y no los estudiantes. Esto podría afectar el futuro profesional o de trabajo de sus hijos, peor aun cuando algunos padres pretenden que se les pase de grado a los hijos, sin estos dominar las expectativas del grado.

La responsabilidad principal de los hijos de nivel escolar, es lo relacionado con los estudios, los padres deben facilitarle el trabajo, proveerles los materiales y ayudarlos, pero no hacerles sus trabajos y luego de que los hijos cumplan con sus tareas escolares y su repaso; se pasa a la segunda responsabilidad de los hijos, que consiste mayormente en ayudar en los quehaceres del hogar, según lo apropiado a su edad. No es justo que los padres tengan que realizar todas las tareas del hogar, mientras el hijo juega y no tiene responsabilidades del hogar.

Existen males que son muy difíciles de mejorar y peor aun cuando es una agencia gubernamental tan grande como es la educación. Sin embargo, es mucho más fácil y rápido si los padres cumplen bien con su deber relacionado a la educación de los hijos, pues la mayor responsabilidad la tienen los padres, no la escuela. Los buenos valores tales como: responsabilidad, honestidad, justicia, civismo, se aprende en el hogar. Por otra parte, la responsabilidad mayor de instruir enseñanza académica es de la escuela. Si usted como padre cumple con su deber y les enseña a sus hijos esos valores positivos y los motiva con los estudios, entonces habrá un Puerto Rico mejor.

Comments

comments