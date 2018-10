La educación empieza en la casa

Dra. Damalin Judith Díaz Suárez

La familia y el hogar es el grupo primario más importante en la vida del ser humano, allí es en donde comienza nuestro desarrollo, tanto social, valores, moral y físico.

Nosotros los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos, tenemos la responsabilidad tanto de proporcionar enseñanzas fundamentales para la construcción de la identidad y la personalidad del niño, como también de brindarles las herramientas básicas para que interpreten el mundo de manera adecuada y puedan desempeñarse de forma útil en el mismo.

El papel que el niño asuma en la vida está determinado, en gran medida, por la educación recibida en el hogar durante su infancia. Las habilidades, deficiencias, fortalezas, debilidades, virtudes y defectos de ellos como adultos están estrechamente relacionadas con las experiencias vividas durante la niñez en sus casas. Por lo tanto, es vital que los padres hagan del hogar una Primera Escuela, tanto de respeto, valores morales, éticas y conocimientos académicos.

El desarrollo del ser humano es similar a una espiral ascendente, es decir, una habilidad determinada es la que permite que se adquieran otras sucesivamente, por lo que resulta fundamental que los padres, como formadores directos, sepan cómo potenciar las destrezas, capacidades y talentos de sus hijos. En ningún otro lugar como en el hogar se puede individualizar la formación de un niño. A pesar de esto, muchos padres piensan que la educación de los hijos depende de la escuela, no es así, la educación de nuestros niños comienza desde el hogar. Son los padres los principales responsables de trasmitir valores concretos.

No sirve de nada, por ejemplo, pedirles que sean sinceros si nosotros mentimos abiertamente frente a ellos cuando no tenemos excusa por nuestro comportamiento. No podemos pedirles que hagan las cosas bien, si nosotros no las hacemos. No podemos decirles que respeten a los demás, si nosotros no lo hacemos. Debemos ser coherentes entre lo que somos y lo que queremos que nuestros hijos sean. La escuela es el seguimiento de lo aprendido en el hogar proporcionándoles una educación, instrucción, enseñanza, aprendizaje, fortaleciendo el respeto y valores ya aprendidos. La escuela es la continuación de lo que usted como familia ha formado y enseñado a sus hijos.

Si sus hijos viven armonía en su familia, serán capaces de vivir en armonía en la escuela. Como padres no confundas lo que es satisfacer las necesidades de los hijos con satisfacer todos sus deseos, si lo haces de esta manera, ellos no conocerán los límites. Debemos discernir entre una necesidad y un capricho.

El niño al que se le da todo lo que quiere se puede hacer una idea equivocada del mundo. Pensar que tiene un derecho innato le puede causar problemas graves de enfrentamiento con la realidad cuando sea adulto. Y podría enfrentar muchos problemas en la escuela. Otra consecuencia puede ser que el niño no aprenda a resolver conflictos. Si los padres siempre dicen que sí a todo, no sabrá negociar y se encontrará en desventaja con otros cuando este en la escuela.

La excesiva permisividad surge cuando los padres no dedican suficiente tiempo a sus hijos y les compensan dándoles lo que quieren. Recuerda el niño debe ser educado desde su hogar y la escuela será la continuación de lo aprendido reforzándolos con una educación positiva llena de enseñanzas y aprendizaje para que el niño pueda desenvolverse como persona, y sean los hombres del futuro, siendo parte del cambio y la transformación positiva en nuestra sociedad.

