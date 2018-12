Por Jorge Almodóvar Capielo

MSW

Trabajador Social Clínico y

Consejero en Adicciones

jalmodovarpr@gmail.com

(787) 324-1376

La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Es una de las causas más frecuentes en atención primaria de personas que acuden a profesionales de la salud mental.

La Navidad es tiempo de festejo, de reuniones con los seres queridos, es una época de dar y de recibir y de sentirse felices. Parece que la Navidad es una época donde todos estamos obligados a sentirnos contentos y disfrutar de los festejos. Sin embargo, algunas personas se sienten tristes durante la supuesta época más alegre del año.

Si al llegar las fiestas navideñas sientes apatía, no tienes ganas de hacer nada, te sientes obligado a estar de buen humor, puede ser que estés atravesando por lo que se conoce como depresión navideña. La depresión navideña suele aparecer sin ninguna causa aparente. Esta es una depresión de tipo estacionaria, asociada a una época o estación del año. Puede llegar a ser muy grave y si no se trata adecuadamente podría llegar a extenderse.

Las Navidades constituyen una época que, aunque no lo parezca, pueden ser fuente de estrés, frustraciones y melancolía. Desde diferentes medios nos bombardean con escenas felices de las navidades, pero en la realidad no todo es tan bonito y tan alegre. Algunas situaciones vividas durante estas fechas que pueden causar estados depresivos son: Estrés por las actividades relacionadas, objetivos no cumplidos, estar atravesando por la pérdida de un ser querido, frustración, estar expuesto a la soledad, problemas económicos, entre otros.

Cuando una persona sufre de depresión navideña, además de los síntomas habituales de la depresión, esta puede presentar pérdida de interés por lo relacionado con la Navidad, sentirse molesto al escuchar música o ver decoraciones navideñas, sentir apatía por las actividades relacionadas con los festejos navideños y aislamiento y poco interés por la compañía de otras personas.

Si sientes que estás atravesando por un episodio relacionado a la depresión navideña, es momento de buscar ayuda, generalmente al expresar abiertamente las emociones y sentimientos, nos sentiremos mejor.

