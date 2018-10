La crisis en bomberos comienza a explotar

Reinaldo Millán

La falta de piezas para camiones, los salideros de agua de camiones bomba y la falta de personal y equipo son la orden en el Negociado de Bomberos de Puerto Rico.

Es frecuente recibir las quejas de ciudadanos, que como Russell Rodríguez Cruz, ven como se deterioran los servicios en sus comunidades.

Rodríguez Cruz, denunció que el parque de Bombas de Salinas, no hay dinero para reparar un tanque que está soltanto agua que desemboca en un terreno aledaño al edificio.

“Tengo una molestia con el Departamento de Bomberos de Puerto Rico porque veo el camión de bomberos de Salinas y me acerco a los muchachos y les pregunto sobre la pérdida de agua del camión y para mi sorpresa me indican que hace tiempo que han reportado la situación, ya que el tanque está roto y tienen problemas también con los frenos”, expresó Rodríguez Cruz.

“Me indicaron que ese camión vota aproximadamente 1,200 galones diarios de agua para la falta que nos hace, después dicen cuando llegan a socorrer a algún incendio y llega el camión a mitad de agua los pelan a ellos, me indicaron que el camión lo tienen que tener conectado en la estación a la toma de agua para mantenerlo lleno, me dicen que ya no saben que más hacer para que arreglen el camión”, denunció el ciudadano.

Rodríguez Cruz, mostró la pieza dañada del camión, cuyo coste es de aproximadamente 1,550 dólares. “Es muy triste que por esta cantidad de dinero ese camión esté así, y como consecuencia del salidero de agua del camión desemboca al terreno aledaño al mismo, creando una gran Cantidad de criadero de mosquitos”, explicó.

La situación de la falta de personal y equipo, así como el deterioro de viene denunciando desde hace varios meses, la situación que atraviesa el NCBPR.

“Estamos pasando por una crisis extrema, tenemos unas estaciones en condiciones inseguras que atentan contra nuestra salud y seguridad, unos camiones con múltiples desperfectos mecánicos y en incumplimiento con la ley. Equipos de protección personal en incumplimiento con las regulaciones, la falta de uniformes, entre otras deficiencias estructurales y administrativas”, expresó Tirado.

Nos sentimos profundamente indignados pero no resignados”, recalcó Tirado, quien luego de reunirse con el secretario Ricardo Llerandi, pautó una reunión en la Fortaleza para discutir detalladamente cada una de las demandas y como se solucionarán las mismas.

La semana pasada, se presentó un proyecto para crear la Ley de Ajuste Salarial para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, enmendar el inciso (1) del Artículo 7.020 de la Ley Núm. 77 del 19 de junio de 1957, según enmendada, conocida como ¨Códigos de Seguros de Puerto Rico¨, a los fines de establecer una contribución adicional de un tres por ciento (3 por ciento) sobre las primas de las pólizas de seguro de incendio y líneas aliadas, establecer un aumento salarial por la cantidad de $125.00 mensuales a los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, civiles y oficiales y para otros fines relacionados.

Tirado agradeció a los senadores que hayan recibido su reclamo presentado ese proyecto, porque hacen falta más recursos.

“Necesitamos un personal en el Negociado del Cuerpo de Bomberos robusto; con mejores condiciones de salario, beneficios marginales y excelentes equipos; no como están al día de hoy, con uniformes expirados, con camiones bombas en mal estado y facilidades inapropiadas que hace más difícil su labor. Bajo estas condiciones se pone en riesgo la vida de estos servidores públicos que mientras no haya una emergencia se tornan invisibles, pero cuando hay una situación peligrosa son los primeros en la línea de combate”, expresó Tirado.

El presupuesto de BOmberos es de $76 millones y hay más de 300 plazas vacantes.

