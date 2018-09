La caricatura como arma liberadora

Reinaldo Millán

El profesor jubilado y artista plástico reconocido Jesús Ortiz Torres, acaba de publicar el segundo tomo de su obra ¿Cómo piensa el colonizado?, una colección de caricaturas que desmonta el discurso oficial que coloca a la política, economía, religión y deportes, desde una perspectiva crítica.

Ortiz Torres observa y analiza una sociedad donde lo foráneo es más valioso que lo local, y donde el político es el principal actor de farándula.

“Con tal de explotar nuestros recursos y nuestra gente: nos han hecho creer que somos lo peor, sin embargo, continuamente demostramos que somos lo mejor. De esta indudable realidad se parte para presentar 228 caricaturas en el libro”, explicó Ortiz Torres.

En este tomo, se puede apreciar, nuevamente, para beneplácito de los seguidores de la caricatura dura, ruda y cruda, denuncias sobre el sistema colonial en Puerto Rico, que ofrece a los protegidos del sistema capitalista, sacar de nuestra economía para la banca estadounidense, cifras mayores a los $36 mil millones al año.

Después de todo, las colonias son para explotarlas. Y Jesús Ortiz lo denuncia. No pierde tiempo en querellarse contra la cultura de la dependencia, que al fin y a la postre, es una economía de subsidio que multiplica el bolsillo de los poderosos que acaparan para lucrarse hasta algo tan sociable como la agricultura. Y condena la cultura del pidión, que abarca un espectro que va desde el frágil ciudadano dependiente de dádivas, hasta el industrial que cabildea para subsidios, exclusiones y ayudas.

Y su análisis sociológico desmitifica la concepción colonial del presunto vago puertorriqueño. No produce, no consume, no gasta. Algo imposible en una sociedad consumista hija de un enclave colonial. Y no se salva el estúpido himno colonial. Una lírica para adornar nuestra condición de horizontalidad complaciente.

También desenmascara la medicina colonial, y nos recuerda el siniestro personaje de Corneluis Rhoads. Infame experimentador que usó boricuas como conejillos de indias para sus teorías sobre el cáncer. Es una enciclopedia la caricatura de Ortiz. Hay historia, sociología, economía política, política económica, psicología, análisis político, periodismo, comunicación política, administración pública, lingüística, geografía, pedagogía, educación física, en fin, en este trabajo encontramos todas las áreas del saber.

Este segundo tomo de ¿Cómo piensa el colonizado?, es un viaje inaplazable al mundo de la caricatura política, una parada necesaria en el terminal del aeropuerto de la denuncia, y un encuentro solidario con los que no tienen voz porque hasta la lengua se la han tragado.

La obra se puede conseguir en las principales librerías del país, entre ellas El Candil, de Ponce.

