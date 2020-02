La captación de señales en el béisbol

Reinaldo Millán

Mucho se ha dicho del robo de señales en el béisbol de Grandes Ligas raíz de una investigación sobre los Astros de Houston.

El robo o hurto de señales en tan viejo como el béisbol mismo, ya que cada vez que un corredor llega a segunda lo primero que hace antes de que cada lanzador haga un lanzamiento es mirar hacia las manos del receptor.

Pero eso es una cosa y otra es utilizar cámaras fuera del terreno, es decir en las gradas o góndolas. Ese tipo de situación, la captación de señales, se debe desarrollar por parte de los actores dentro del juego.

No de estadísticos computadorizados, funcionarios enchaquetados, cámaras aceitadas, botones transmisores y computadoras descifradoras. Es decir, como se hace en Doble A y COLICEBA. Al natural y a pura vistilla.

Y en ese escenario entra Carlos Correa. Se ha convertido en el portavoz de los Astros en medio de la tormenta. Unos lo han criticado por defender lo indefendible y otros, como yo, hemos elogiado su disposición de dar el paso al frente, por su equipo y compañeros, aunque no necesariamente estemos de acuerdo con sus argumentos.

No hay duda de que será una temporada larga, en la que se auguran pelotazos como represalia. Las palabras de Mike Trout y Cody Bellinger así lo anticipan.

Pero hay algo que me interesa conocer, y son las estadísticas de los Astros desde 2017 y en específico de las de José Altuve, a quien los cronistas de béisbol estadounidenses en emisoras de radio, canales de televisión y diarios, han lanzado manchas ante el presunto uso de un botó dentro de su camiseta.

En 2017 los Astros de Houston tuvieron récord de 56-34 fuera de su parque. En 2018, 59-25 y en 2019, 50-37.

En 2017, José Altuve bateó.311 en su parque. Como visitante bateó .381. En 2018, .283 como local y .349 como visitante. En 2019 .306 como local y .291 como visitante.

No hay pruebas sobre la efectividad del robo de señales por cada lanzamiento. Esa investigación duraría más que las que anticipa en Puerto Rico la secretaria de Justicia. Lo que hay hasta ahora son corroboraciones por entrevistas realizadas a diversas personas. La mancha ya está allí. Nadie se la quitará, pero entregar series como los de Chicago a principios de siglo XX o apostar en contra como se insinuó en el caso de Pete Rose, es más grave que el robo electrónico de señales. Se sabe que los fanáticos de Yankees y Dodgers están enfadados, pero no de be olvidarse que fue por los de NYC que el Comisionado Rob Manfred emitió la directriz contra el uso de métodos electrónicos para la captación de señales de los receptores. Fue Joe Girardi el dirigente de los Mulos del Bronx, de 2008 hasta 2017. Un receptor retirado, que ahora es dirigente de los Phillies de Filadelfia.

