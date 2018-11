Juncos vence a los Illescanos

EL REGIONAL

Los Mulos de Juncos vencieron con resultados 5-3 y 6-1 a los Illescanos de Coamo (1-3) en la jornada dominical de la temporada 2018-18 de la Confederación de la Liga Central de Béisbol Aficionado (Coliceba).

A primera hora, los Mulos consiguieron las cinco vueltas en la misma primera entrada. En el segundo juego, Orlando Díaz tiró cuatro episodios sin permitir carrera y Christian Rosa remolcó tres carreras. Además, Gadiel Robles bateó de 3-3 con dos anotadas.

Juncos comparte el primer puesto del torneo con los Tigres de Hatillo, ambos con 2-0. Mientras, Manatí logró recuperarse con marca de 2-2 luego de caer en dos ocasiones en la primera fecha de la temporada.

Por su parte, los Atenienses dominaron 9-1 y 12-11 a los Azucareros de Yabucoa. El lanzador Bryan Reyes llevó la voz cantante en el primer partido con seis y un tercio de entrada trabajada. Apenas dio paso a cinco hits con un boleto. El segundo partido se decidió en la parte baja de la octava entrada mediante la regla ‘tiebreaker’.

En el estadio Hermanos Marrero de Aibonito, los Caciques de Orocovis (2-2) y Jardineros de Aibonito (3-1) compartieron victorias. El primer encuentro lo dominó Orocovis con pizarra 10-5, gracias a ‘grand slam’ de Raúl Santana y jonrón solitario de Heriberto Figueroa.

El segundo partido se lo llevó Aibonito con paliza 17-7, con sendos vuelacercas de Brian Ortiz y Francisco Rosario. Por Orocovis, Santana registró otra gran actuación ofensiva, al pegar un sencillo y un cuadrangular con tres carreras remolcadas y tres anotadas.

El doble juego Hatillo-Aguas Buenas, pautado para este domingo, fue suspendido debido a las condiciones del terreno del estadio Manolo Fontánez, de Aguas Buenas.

La acción se reanuda el 25 de noviembre desde las 10:00 am con Aguas Buenas vs. Yabucoa, Coamo en Manatí, Orocovis vs. Hatillo y Juncos en Aibonito.

