Julissa Marie Rivera González contenta de representar a Salinas

Por Luis Ernesto Berríos

Para El Regional

Julissa Marie Rivera González, de 17 años de edad, residente de la comunidad Mosquito, es la representante del pueblo de Salinas en el certamen de belleza Miss Puerto Rico Ten Girl 2018.

La emprendedora reina, quien estudia maquillaje profesional en el Instituto de Belleza ”Emma Academy” de Juana Díaz, manifestó su satisfacción de portar la cinta del municipio, reconocido como, ”La Cuna del Mojo Isleño”.

”Me siento feliz de representar a mi lindo pueblo. Es la primera vez que participo en un concurso de belleza, pero me estoy preparando para dar el máximo”.

La espigada soberana detalló los motivos que tuvo para participar en el certamen.

”Porque es una experiencia nueva que me va a ayudar a desarrollar más seguridad en mí misma y, crecer como mujer y profesional, ya que mi meta es destacarme como maquillista profesional y diseñadora de modas”, sostuvo.

La joven reina está recibiendo los consejos y adiestramientos de la ex reina de belleza y propietaria de la Academia Model’s de Salinas, Wilmary Monción. Su maquillaje está a cargo de Natasha Mercado.

La preliminar de Miss Puerto Rico Ten Girl 2018 se efectuará el 13 de octubre en el Centro de Bellas Artes de Villalba, y la final está pautada para el mes de noviembre.

Miss Puerto Rico Ten Girl es un certamen de belleza con propósito donde las candidatas además, de su belleza e inteligencia tienen que realizar labor social.

Julissa Marie Rivera González es colaboradora de la Fundación Promesa de Esperanza de Salinas, cuya fundadora y presidenta es Martha I. García Suárez. La organización ayuda a pacientes y sobrevivientes de cáncer del municipio mencionado.

