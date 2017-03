Julio Colón continúa retando al Padre Tiempo

GUAYAMA – El veteranísimo pelotero guayamés Julio Colón Morales a sus 71 años de edad cumplidos el pasado 16 de febrero de 2017 continúa retando al Padre Tiempo y va en vías de convertirse en el jugador activo más longevo en la historia del torneo de béisbol Clase “A”, que se juega ininterrumpidamente desde el 1938.

“Yo siempre he cuidado mi físico y mi vista está muy bien. Me voy a desempeñar como bateador designado con los Yankees de Puente de Jobos de Guayama. En los partidos pretemporada me fue muy bien a la ofensiva”, indicó Colón Morales.

Su última participación en el béisbol Clase “A” fue en el 2014 con los Eagles de Parcelas Vázquez de Salinas y ese año a los 68 años de edad participó en el Juego de Estrellas a nivel nacional. En las temporadas 2015 y 2016 no vio acción al no recibir invitaciones de los equipos.

Tan pronto consuma su primer turno ofensivo el domingo, 26 de marzo en la visita de Puente de Jobos a Cacao Bajo de Patillas superará el récord de longevidad que tiene Rod Bristow, quien en el 2010 participó en sus 69 años como lanzador de los Atléticos de Florida.

Julito, como la llaman sus amigos, fichó en el 1965 con los Brujos de Guayama en el béisbol Doble “A” y jugó con ellos hasta el 1969. Su mejor año con las Brujos fue en 1968 cuando bateó para promedio de .375 (96-36), el decimotercer mejor promedio a nivel nacional, y llegó cuarto a nivel nacional en doble (11). En el 1969 llegó tercero a nivel nacional en triples (4) y ese año integró la Pre Selección Nacional.

Se trasladó en el 1970 por motivos de trabajo a Nueva York y por 30 años jugó en las Ligas Hispanas. En el 2008 regresó a su natal Puente de Jobos y se dedicó a jugar béisbol con los equipos Old Timers del área.

“Las personas se han sorprendido con mi labor ofensiva en los partidos de exhibición y mi meta es establecer una marca nacional del jugador con mayor edad participando en el béisbol Clase “A”, finiquitó el pintoresco matusalén deportivo.

