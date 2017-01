Juegos electrónicos: ¿Consola o PC?

Por José R. Ramos

Para el Regional

En Estados Unidos los juegos electrónicos se han convertido en el segundo evento de espectadores luego del Futbol americano, de acuerdo a la revista CPU. Las actividades LAN Party se efectúan en lugares públicos y permiten competencias de juegos entre equipos de 200 jugadores en cada bando. Existen jugadores profesionales (juegan por dinero) y pantallas gigantes para ver los juegos en los diversos lugares donde se reúnen los espectadores, así como transmisiones en vivo. Aunque no tenemos esa magnitud de “fans” en Puerto Rico, los juegos de consola son uno de los juguetes preferidos de adolescentes, niños y hasta adultos. La computadora es sin embargo, la plataforma ideal para disfrutar de muchos de estos juegos.

Algunos juegos tales como Plants and Zombies no requieren la capacidad de procesamiento de una computadora. Otros juegos tales como Battlefield 4 son ideales para jugarlos en una computadora. Cuando un Xbox One o Playstation 4 producen 60 cuadros por segundo, una computadora puede llegar a 360 cuadros en circunstancias equivalentes. El Xbox 360 y el Playstation 3 solamente llegan a 30 cuadros en la misma situación. La resolución de monitor que puede tener una consola Xbox One o Playstation 4 no sueña con llegar a 800. La computadora puede llegar a resoluciones de 4K a 60 cuadros por segundo. Los cuadros por segundo pueden alcanzar los centenares cuando la computadora utiliza resoluciones de 1440 o 1080 (HD).

Los efectos que los manufactureros de juegos ponen en los mismos tales como explosiones y fuego, no aparecen en el juego en la misma forma cuando se juega con una consola de juego, debido a que no tienen la capacidad para procesarlas. En un juego específico el soldado que abre una puerta al llegar el jinete es eliminado en la versión del juego en consola y la puerta se abre aparentemente sola. La resolución del monitor también tiene un efecto en el juego. Con una resolución de aproximadamente 750 no se puede ver bien un francotirador a distancia, por lo que con mayor facilidad se puede perder al no avistarlo. Los detalles del juego, aunque menos críticos para ganar, le restan la realidad que tienen al jugar con una consola pues, desaparecen por la borrosidad de la resolución menor los alambres de púas, plantas, etcétera. Las tarjetas de juegos permiten decidir a qué se le da prioridad: cuadros por segundo, resolución del monitor o efectos del juego; de modo que el juego fluya con fluidez y muestre el máximo de realidad de que es capaz de producir la tarjeta de video seleccionada.

El procesador (CPU) de la computadora juega un papel importante pues, impone un límite en el desempeño de la tarjeta de video. El procesador que se utilice en la computadora para juegos deberá ser capaz de que se extraiga el máximo de capacidad que tiene una tarjeta gráfica. No obstante la pieza clave es la tarjeta de video (gráfica) que es la que determina la capacidad de procesamiento final del juego. Los monitores de computadora diseñados para juegos tienen la ventaja sobre los televisores en que pueden mostrar más de 60 cuadros por segundo. A mediados de enero estaré ofreciendo un taller gratuito del Uso de la computadora en los juegos electrónicos, en el Centro Cibernético del barrio Aguirre, de Salinas.

