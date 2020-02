Jóvenes del norte se movilizan hacia el sur para ayudar a damnificados por terremotos

EL REGIONAL

Cada día que pasa los puertorriqueños han unido sus esfuerzos con el propósito de brindar un alivio en medio de la preocupación que viven los ciudadanos de la región sur de la isla, como consecuencia de la actividad sísmica constante, que han causado daños ante cada réplica en los distintos municipios del sur.

William Santana Jirau, líder comunitario del municipio de Dorado ha continuado impactando diferentes comunidades del área suroeste de Puerto Rico, al llevar ayuda a los damnificados afectados a consecuencia de los sismos que se han estado reportando en el área sur de la isla. Gracias a distintas empresas privadas, públicas e incluyendo Organizaciones sin fines de lucro como: “Light and Hope for Puerto Rico”, Universidad Interamericana de Puerto Rico, Iglesias, entre otros. Han decidido colaborar en las distintas iniciativas organizadas por Santana Jirau. No obstante, su trabajo se ha dado a conocer desde 2017 luego de los pasados huracanes Irma y María al llevar ayuda a diferentes pueblos por su servicio comunitario.

“No podemos perder la fe ante la adversidad… Reconocemos que la situación en la que se encuentran nuestros hermanos en el área sur nos ha trastocado a todos y no los dejaremos solos. Unidos en solidaridad y seguiremos trabajando”, señalo William Santana Jirau, estudiante universitario de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro.

Durante el pasado mes de enero, se movilizaron hacia los municipios de: Guánica, Guayanilla, y Ponce ofreciendo ayuda humanitaria a raíz de la emergencia que ha estado enfrentando el área suroeste por los temblores que han surgido en Puerto Rico. Su dote de calidad humana al darse el todo por su entrega. Gracias a la colaboración recibida han logrado impactar a cientos de familias damnificadas.

“Al no llegar a las diferentes comunidades y poder aportar un granito de arena…. y ver como a pesar la situación en la que se encuentra muestran un sonrisa en su rostro me llena de satisfacción del trabajo que estamos realizando, señalo Wilmarie I. Santana Jirau. Durante el recorrido por la comunidad de Barinas, en Yauco, el joven Wilbert Santana Jirau destacó la importancia de hacer iniciativas comunitarias y de continuar impactando a las familias. Los hermanos Santana Jirau, estudiantes de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto Metro también llevaron ayuda hacia algunas comunidades del pueblo de Guayanilla.

A través de los distintos impactos comunitarios le ha acompañado un grupo de la comunidad de Río Lajas, en Dorado e incluyendo la Iglesia Misión de Dios en Cristo.

