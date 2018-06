Joven guayamesa con nominación a los Premios Emmy

La Academia Nacional de Artes y Televisión, capítulo Chesapeake Bay, lanzó sus nominaciones al premio Emmy y la joven “bruja” de Guayama, PR, Idaliz Marie Ortiz Morales, fue nominada por su excelente trabajo como productora, reportera y editora en el segmento “Honoring Hispanic Heritage and Culture in the United States”, el cual se presentó en el programa “Perspectiva Nacional”, el cual se transmite a través de radio y televisión en los 50 principales mercados hispanos de la Nación, que incluyen Univision y LATV.

Ortiz Morales estudio Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Rio Piedras, donde fue vicepresidente de la Asociación de Estudiantes de Literatura Comparada. Se graduó en el 2010 y partió a Washington, D.C., tras ser aceptada al programa de “Master of Arts in Journalism and Public Affairs” en American University donde completo su maestría en tan solo 11 meses.

