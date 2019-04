Jorge Castillo revive calvario de Jesús en Salinas

Por Luis Ernesto Berrios

Para El Regional

Emocionado de poder personificar a Jesucristo se encuentra el actor puertorriqueño, Jorge Castillo. El artista participará del vía crucis viviente que recrea la parroquía Nuestra Señora de la Monserrate de Salinas, el próximo miércoles 17 de abril.

La procesión saldrá a las 6:30 de la tarde del Paseo Tarsilo Godreau de Salinas y culminará en la plaza de recreo del pueblo, con la crucifixión y muerte de Jesucristo.

En el acto religioso también, intervendrá la reconocida actriz, Sully Diaz, en el personaje de La Virgen Maria, madre de Jesucristo.

Jorge Castillo manifestó su emoción de caracterizar a Jesucristo por primera vez.

”Para mi, es una gran emoción poder darle vida al personaje de nuestro Señor Jesucristo… es más fuerte aún debido a que mi padre, Braulio Castillo, que en paz descanse, y mi hermano Braulio, ambos tuvieron la oportunidad y bendición de también hacerlo”.

”Es un reto, no solamente actoral, sino personal, ya que estamos interpretando a Dios hecho hombre, y como fiel creyente de la fe católica y como actor es mi responsabilidad ser lo más honesto en mi caracterización y hacerlo con todo el respeto y amor que se merece”, añadió Jorge Castillo.

Para Castillo no hay papel más importante que personificar a Jesucristo.

”Jesús es Dios hecho hombre y yo, como cristiano católico reconozco quie a través de el amor que Él nos brinda, obtendremos la salvación de nuestras almas para así poder disfrutar de la vida eterna en la presencia de nuestro Señor Dios. Por lo tanto tengo que resaltar que como actor, nunca podrá haber personaje más importante que pudiese hacer”.

El actor hizo un llamado a la reflexión en la Semana Mayor.

”Entiendo que haya un interés por ver actores profesionales interpretar a nuestro Señor Jesucristo, y así también darle más realismo al evento, pero es importante señalar que la razón de el vía crucis es revivir esas últimas horas de sufrimiento de nuestro Señor y aprovechar esa experiencia para reflexionar y sentir su presencia; para acercarnos más a Él y tratar de no ver al actor, pero si ver a nuestro Señor”, concluyó, Jorge Castillo.

