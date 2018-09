Joel Prieto, orgullo de Cayey, está listo para cantar en Suiza

EL REGIONAL

redacción@elregionalpr.com

El tenor cayeyano Joel Prieto comenzará su temporada de trabajo lírico con uno de sus papeles favoritos y debutando en la prestigiosa sala de la Ópera de Lausanne en Suiza. La pieza ‘Ferrando en Così fan tutte’ se presentará el 28 y 30 de octubre y 2, 4 y 7 de noviembre, en una producción de Jean Liermier y bajo la dirección de Joshua Weilerstein, ocasión en la que el tenor puertorriqueño volverá a uno de los compositores que más abundan en su repertorio.

Publicidad

El tenor además fue ganador en 2009 del concurso Operalia de Plácido Domingo. “La verdad es que con Mozart me siento como en casa, muy cómodo; su obra me ha acompañado desde el comienzo de mi carrera y adoro cada uno de los personajes mozartianos que he interpretado, pero también es cierto que el horizonte se está abriendo a otros repertorios en los que también me encuentro muy cómodo; mi voz está evolucionando y me encanta afrontar nuevos retos”, apuntó Prieto recientemente en una entrevista concedida a Eva Corada del medio La Razón.

Pero volver a Mozart de tanto en tanto es sinónimo de salud vocal. Ferrando de Così fan tutte es, precisamente, uno de los personajes del universo mozartiano que Joel Prieto más ha interpretado.

“Y es muy bueno para mi vocalidad. Lo he hecho en todo tipo de puestas en escena, tradicionales, modernas y hasta rompedoras. En todo caso, siempre acaba imponiéndose la nobleza y la humanidad de un rol que posee una de las arias en apariencia más sencillas de Mozart, pero que es muy exigente en cuanto a concentración y línea de canto, ‘Un aura amorosa’”.

Hace ya una década que Joel Prieto mantiene en repertorio a Ferrando, habiéndolo debutado en 2009 en el Palau de Les Arts de Valencia y que después ha interpretado, entre otros escenarios,

Prieto se ha presentado además en la Scottish Opera de Glasgow, la Ópera de Luxemburgo, Palm Beach Opera de Florida (EE. UU.), Bayerische Staatsoper de Múnich, Washington National Opera o Gran Teatre del Liceu de Barcelona y ha participado en festivales como los de “mondi de Spoleto, Aix-en-Provence, Edimburgo, BBC Proms de Londres y Mostly Mozart de Nueva York.

Para el alcalde Rolando Ortiz Velázquez, “en estos tiempos donde la educación pública es tema de gran polémica, nosotros tenemos en Joel uno de los múltiples ejemplos de éxito que nacieron aquí”.

Prieto, nacido en España y producto de las escuelas públicas de Cayey, llegó de niño a la Isla porque su señora madre es cayeyana. Estudió sus primeros años en el Colegio La Merced. Es graduado además del Conservatorio de Música y del Coro de Niños de San Juan.

Comments

comments