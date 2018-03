Ismael levanta la antorcha de la fe

Reinaldo Millán

Ismael es un nombre bíblico, que significa Dios que oye, Dios oye. Y precisamente esa ha sido la vida de Ismael Edgardo Vázquez Navarro en sus 24 años de vida. “Desde que tengo uso de razón estoy en la música”, explicó el joven hijo de los pastores Ismael Vázquez y Clary Navarro, de la Iglesia Alabanza de la Oración Ciudad Deseada, situada en el sector Melanía de Guayama.

Vázquez Navarro nació en Guayama, en el hospital Santa Rosa, pero toda su vida la vivió en Cayey, donde estudió la primaria y secundaria, mientras que comenzó la universidad en Preveterinaria en el Colegio de Mayagüez, pero luego se transfirió a la Universidad Interamericana para concretar un Grado Asociado en Música. Actualmente finaliza su bachillerato en Justicia criminal en la Inter Guayama.

En enero de este año lanzó su primera producción

“Empecé a cantar en la iglesia, desde niño, por eso digo que desde que tengo uso de razón, mi madre era cantante y mi padre baterista, mi primer profesión de canto se llama Héctor Ortiz, ese fue el que me descubrió a mí, soy tenor”, explicó al indicar que sus hermanas mayores, Yesenia y Francheska, también son cantantes.

“Desde kindergarden mi maestro me escuchó y dijo, tú cantas, ven para el coro de la escuelita y hasta ahora llevo cantando”, relató.

“En Inter Metro, la Nahyra Pérez, fue la que me perfeccionó el canto, me lleno de técnicas que me faltaban, expandió todo mi registro”, detalló Vázquez Navarro, quien llegó a la final del concurso “Soy el artista”.

Actualmente dirige IAACD Worhip Band, mientras que por otro lado desarrolla su carrera como solista, y ya tiene varios sencillos que han causado impacto entre los feligreses, aunque su meta es proyectarse más allá, porque considera que el proyecto evangelizador no debe circunscribirse solamente a la comunidad cristiana, sino que debe sobrepasar fronteras, incluso de otras religiones para que se desarrollen nuevos creyentes, y la fe prevalezca.

“La fe mueve montañas, y creo que hay que darse y buscar más allá de nuestras fronteras”, indicó el joven cantante, autor de Nación Bendita, que busca motivar en momentos de tormenta.

