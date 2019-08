Investigan muertes en Cayey

EL REGIONAL

A eso de las 5:30 de la madrugada del lunes se reportó un doble asesinato en una residencia de la calle Narciso Collazo en la barriada San Thomas de Cayey.

Al llegar las autoridades al lugar, encontraron los cuerpos de dos mujeres dentro de una residencia las cuales presentaba múltiples heridas en el área de la cabeza, aparentemente causadas con un objeto contundente. Relacionado a este incidente, un hombre se encuentra en el hospital Menonita de Cayey con heridas de gravedad en el área de la cabeza, fue identificado como Christian Montes Bermúdez de 21 años. Las occisas al momento no han sido identificafueron identificadas como Yuiza Rodríguez Sierra, de 37 años y Yazmín Rodríguez Bermúdez.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del CIC de San Juan se hicieron cargo de la pesquisa en conjunto con el fiscal de turno.

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez se expresó consternado con la muerte de tres personas en el sector Cantera de la ciudad.

“Este es un caso que conozco personalmente porque nosotros en el Municipio atendemos personas con diversas necesidades. Aquí mismo hemos ofrecido trabajo a adictos en rehabilitación. Tanto en ornato como en obras públicas hemos creado oportunidades para estos ciudadanos”.

En el caso particular de las tres muertes violentas, las dos mujeres recibieron atención bajo la Ley 67, que provee para ofrecer tratamiento efectivo para adictos y deambulantes. Personal del Municipios gestionó citas con ASSMCA, Departamento de la Familia, Programa de Metadona y plan médico, entre otros. “En el caso particular de ASSMCA, no se trabajaron los casos de manera efectiva y esa es una realidad que tenemos que decir. La burocracia del gobierno central es terrible y en este caso, son muertes que pudieron evitarse”, aseguró el también expresidente de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.

Ortiz Velázquez presentó a la prensa sendas cartas cursadas tanto al Secretario de Salud de Puerto Rico, Dr. Rafael Rodríguez Mercado y al de Estados Unidos, Dr. Alex M. Azar, el pasado 1 de agosto, donde se relata lo que sucede en el Centro de Tratamiento de Metadona de ASSMCA, solicita ayuda para trabajar con el tema de una manera efectiva.

“Puerto Rico tiene que repensar la manera que está manejando los casos de los adictos. No es suficiente entregarle agujas limpias y ofrecerle alimento en alguna ocasión. Llevamos décadas viendo cómo las actuales estrategias no son efectivas y estos seres humanos pueden rehabilitarse, en Cayey tenemos muchos casos exitosos, pero como Municipio no tenemos los recursos que tiene el estado y que no se están usando efectivamente”, expresó Ortiz Velázquez.

