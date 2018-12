Investigación de la UPR abre la puerta a futuro tratamiento para el cáncer de mama

EL REGIONAL

Una investigación realizada por el doctor Dipak K. Banerjee, investigador, catedrático de Bioquímica y director del laboratorio de glicociencia/tumor angiogénesis de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, ha arrojado resultados prometedores sobre el posible tratamiento del cáncer de mama a través de la glicoterapia.

Estopodría dar paso a una terapia de próxima generación para tratar la enfermedad.

Estos hallazgos han sido publicados y fue publicada en: J Biol Chem.286(33):29127-29138 (2011); Transl Cancer Res 2, 240-255 (2013); Adv Exp Med Biol. 842:355-374 (2015); Glycobiology. 28(2):61-68 (2018); US Patent-7,361,643 B2; y US Patent-8,524,685 B1.

“El problema con las estrategias de tratamiento actuales para tratar el cáncer de mama es que están enfocadas estrechamente en un planteamiento y no utilizan necesariamente enfoques multidisciplinarios. En esta investigación nos enfocamos en el cáncer de manera integral, lo que significa que tanto la angiogénesis -formación de vasos sanguíneos- como las células cancerosas recibieron las mismas prioridades, analizando el cáncer de manera holística, concentrándonos en una molécula pequeña, asequible para todos y sin comprometer la calidad de vida del paciente”, aseveró el doctor Banerjee, quien es un Fellow del American Association for Advancement of Science (AAAS).

Cabe destacar que durante el desarrollo de esta investigación que está en su fase inicial, el doctor Banerjee ha integrado a estudiantes de escuela superior, estudiantes universitarios y post doctorales de varios recintos de la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones académicas, incluyendo a sus estudiantes de la Escuela de Medicina.

“Ha llegado el momento de considerar un cambio de paradigma para desarrollar una nueva generación terapéutica para el cáncer de mama. Para seguir avanzando en el uso de la glicoterapia para tratar el cáncer de mama, buscamos desarrollar un producto que actúe más rápido y que no tenga efectos secundarios. La expectativa en el futuro es lograr reducir el costo de la terapia y permitir que los pacientes puedan tratarse a sí mismos cuando sea necesario”, añadió el doctor Banerjee.

En el futuro, el concepto de glicoterapia se podría usar para tratar a los pacientes con hemofilia y promover el desarrollo de la glicoterapia para enfermedades infecciosas como el VIH-SIDA y el desarrollo de nuevos biomarcadores de pronóstico para el cáncer.

“Conozco al doctor Dipak Banerjee por más de 15 años y he observado de cerca su trayectoria personal y profesional. Su compromiso con la investigación y la docencia es bien conocido por los que laboramos en la Escuela de Medicina. Lo felicitamos por los logros alcanzados y estamos seguros de que veremos más trabajos de importancia a su gestión investigativa”, expuso el doctor Agustín Rodríguez, Decano de la Escuela de Medicina del RCM.

Esta no es la primera vez que el doctor Banerjee propone un tratamiento glicoterapéutico para tratar enfermedades. Hace varias décadas, como estudiante de posgrado, propuso utilizar una terapia de reemplazo para tratar a pacientes con Tay-Sachs. Su descubrimiento dio paso a su primera patente en los Institutos Nacionales de la Salud en los Estados Unidos (U.S. Patent 4,670,394- Isolation and Culture of Adrenal Medullary Endothelial Cells Producing Blood Clotting Factor VIII:C). La investigación recibió el reconocimiento del Inventor’s Award por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos.

