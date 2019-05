Integrante del Coro de UPR-Cayey debuta junto a Natalia Jiménez

EL REGIONAL

Adriana María Rivera Cruz logró compartir escenario con la famosa cantante española Natalia Jiménez.

La oportunidad surgió a partir de un concurso que la cantante llevó a cabo y que consistía en hacer un vídeo cantando el tema Nunca es tarde, de la cual Adriana resultó ser la ganadora, escogida por la propia Natalia Jiménez.

“Gracias al Coro de la UPR Cayey es que puedo decir que he podido vivir todas estas experiencias, ha sido la plataforma clave para exponerme a nuevas cosas, ambientes y escenarios, adquirir conocimiento y poder conocer a personas de gran renombre musical en Puerto Rico y en países como Colombia y Ecuador. Las oportunidades que se me han presentado a través del coro han sido de total enriquecimiento y me han llevado a saber valorar nuestro sistema, a luchar por ello y a vivir lo más que me apasiona”, dijo Adriana, quien participó del concierto que Natalia realizó recientemente en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

Luego de completar su grado en Administración de Empresas, con doble bachillerato en Contabilidad y Gerencia en la UPR-Cayey, Adriana continua sus estudios graduados en la EAE Business School en Barcelona, bajo la concentración de Dirección de Marketing y Gestión Comercial.

“El coro de la UPR Cayey ha sido el pilar de lo que soy hoy en día. Jamás olvidaré el “¡Qué viva la América!” de la canción Latinoamérica de Calle 13 en el Festival Coral de las UPR del 2015, ante un teatro lleno a capacidad, desde ese instante, el Coro se ha vuelto el símbolo más importante de todo mi bachillerato”, añadió Rivera Cruz.

Adriana forma parte del coro de la UPR Cayey desde el año 2014. En 2016, fue parte de la Tuna Estudiantina de Cayey.

Los comienzos de Adriana en la música surgieron desde temprana edad, cuando a los cinco años ingresó en la Escuela Municipal de Bellas Artes en Cayey en el Coro de la Escuela. A los siete años continuó estudios con la clase de técnica vocal hasta la adolescencia, luego en cuarto grado formó parte de un grupo de chicas denominado Acquas del Plata. Este año, Adriana comenzó a fungir como corista oficial de la orquesta de Joseph Fonseca.

