Instituto de Cultura abre convocatoria para nueva edición de Premios Nacionales de Literatura

La Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico (BNPR) anuncian la apertura de esta nueva edición de los Premios Nacionales de Literatura. Se invita a todos los escritores puertorriqueños, locales y de la diáspora, o extranjeros con residencia en Puerto Rico por más de diez años a someter sus manuscritos de cuento, poesía, novela o ensayo de crítica literaria.

Cada autor/a podrá participar con un solo manuscrito por categoría, original e inédito, que no haya sido premiado con anterioridad y que no esté compitiendo en otro certamen literario. El archivo digital de cada manuscrito se presentará en formato .doc o .docx y llevará por nombre el título de la obra. Las páginas del documento deberán ser tamaño carta, estar numeradas y encabezadas con el título del manuscrito. El texto debe ser en español, estar a doble espacio y en fuente Times New Roman, 12 puntos. El nombre del autor/a no podrá aparecer en el documento.

Además, deberá cumplir con la extensión mínima de su categoría. Los manuscritos de poesía deberán contener al menos 300 versos, mientras que los sometidos a cuento deberán tener un mínimo de 100 páginas, y los de novela, 125. Por otro lado, los ensayos a competir para el Premio Concha Meléndez de Crítica Literaria, auspiciado por la BNPR, deberán tener por lo menos 75 páginas.

La fecha límite para la admisión de originales será el 24 de mayo de 2020. Las obras se deberán enviar electrónicamente a: editorial@icp.pr.gov.

Por cada obra a competir, se requiere que envíe un correo electrónico con dos archivos adjuntos: (1) la Hoja de inscripción debidamente cumplimentada y (2) el archivo digital del manuscrito. En el asunto del correo deberá especificar el título del manuscrito y la categoría en la que compite.

El manuscrito galardonado por cada categoría será editado y publicado por la Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Además, los ganadores recibirán un premio en metálico de $1,050.

Para conocer las bases del certamen y descargar la Hoja de inscripción, puede acceder a la siguiente dirección: https://icp.pr.gov/convocatorias

Para más información puede escribir a editorial@icp.pr.gov o llamar al (787) 724-0700 ext. 1345.

