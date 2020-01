Inspecciones en escuelas de Salinas fueron oculares, sin ningún estudio a profundidad

EL REGIONAL

La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla Colón, expresó por escrito al secretario del Departamento de Educación (DE) su preocupación por la inspección que esa entidad realizó en los planteles Félix Garay Elemental y la Intermedia Antonio Ledée, en vista del inicio de clases en las mismas el día de hoy martes, por disposición del DE.

“Mi preocupación se basa en el propio documento del ingeniero que contrató el DE, donde claramente especifica en letras pequeñitas que la inspección fue solamente visual para determinar si habían daños estructurales mayores y que para determinar si existen daños de magnitud, hay que realizar estudios a profundidad. A mí me parece que esta situación es muy seria y que hay que realizar estudios mayores porque la realidad que estamos viviendo en Puerto Rico es de temblores todos los días, de distintas magnitudes. Me preocupa la seguridad de las escuelas”, detalló la también ex directora de la Agencia Estatal para Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (AEMEAD), hoy Negociado.

La alcaldesa presentó a la prensa el documento de una página firmado por el ingeniero Juan C. Rodríguez Trinidad, con licencia #21833 y emitido el lunes, 13 de enero de 2020, donde le indica al secretario del DE, Dr. Eligio Hernández, que se inspeccionaron “varios edificios” de la escuela Antonio Ledée y que “al momento no se exhiben daños estructurales visibles que puedan comprometer la integridad de la estructura”. Dicho documento fue entregado a los padres y a la comunidad escolar de ambos planteles.

Bonilla Colón entiende que dicho documento es muy vago en la cantidad de información e impreciso en sus detalles. “Ni siquiera menciona cuántos edificios inspeccionó y si hubo algún método o medición específica. Al final menciona ‘la estructura’, como si fuera un solo edificio”, añadió la alcaldesa. Previamente, el miércoles, 22 de enero de 2020, la alcaldesa dejó por escrito su preocupación al secretario Eligio Hernández sobre ambas escuelas señaladas, ya que la región educativa de Caguas, a la que pertenece Salinas, no había informado a la comunidad escolar del proceso.

“Aquí no se ha cumplido con la directriz de la gobernadora Wanda Vázquez de integrar a los alcaldes en este proceso. Este es un reclamo que han hecho públicamente los compañeros alcaldes de Bayamón, Ramón Luis Rivera y de Utuado, Ernesto Irizarry Salvá. No ha habido transparencia en el proceso”.

En el caso de Salinas, hay ocho planteles y el reclamo de la alcaldesa es que conociendo que hay escuelas construidas hace varias décadas, debe analizarse cuáles cumplen con los códigos actuales de construcción “y los que no cumplan, no deben recibir estudiantes hasta que se hagan las reparaciones correspondientes”, finalizó.

