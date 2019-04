Inmortales del deporte guayamés en Carnaval Brujo 2019

Reinaldo Millán

Cuando le notificaron a Zoraida Santiago Gastón, que sería la madrina del Carnaval Brujo 2019, no lo podía creer, aunque aceptó con gusto, al ser honrada por el pueblo que la vio nacer.

“Fue una emoción bien grande saber que me designaron como Madrina del Carnaval”, expresó la campeona de Taekwondo en diversos eventos internacionales.

Orgullosa de su comunidad Brisas del Mar en Salinas, Santiago Gastón, es un ejemplo para la mujer atleta, desde que se graduó de la escuela Técnico Deportiva del Albergue Olímpico Eugenio Guerra.

Hoy entrena a jóvenes que llegan a sus manos, y sabe que cada reconocimiento otorgado es una nueva responsabilidad, porque se trata no solo de recibir honores sino también de ser un ejemplo para la sociedad.

Lo mismo le pasó al Gran Mariscal Mariano Rodríguez Améstica, un espigado exjugador de balompié que llegó a estar en la misma cancha junto al astro brasileño Edson Arantes Do Nascimento “Pelé”, en un encuentro amistoso entre la Selección de Puerto Rico y el Cosmos de Nueva York.

“Uno se siente agradecido por los reconocimientos recibidos, y que se recuerden de lo que hizo en sus tiempos de atleta activo es algo que uno valora”, expresó Rodríguez Alméstica, quien ya peina una cabellera blanca pero conserva su porte atlético.

El Carnaval Brujo contará con el béisbolista Jaime Ortiz como el Padrino de 2019, por sus ejecutorias en el béisbol profesional, la Doble A y la selección nacional de Puerto Rico. Ortiz, quien mantiene una condición física envidiable comparte sus conocimientos en el béisbol y el acondicionamiento físico con niños y jóvenes.

El Carnaval brujo se celebrará en la Plaza de Recreo Cristóbal Colón en Guayama los días sábado, 27 y domingo, 28 de abril de 2019, con una fiesta dedicada a los deportistas.

Alfonso Reyes, organizador del Carnaval anunció que decidió este año dedicarlo al deporte y a la historia deportiva de Guayama.

Reyes invitó a los guayameses, tanto los que residen en el municipio como los que viven en otros pueblos a unirse a la actividad cultural.

“Nuestro carnaval es el que tiene el desfile de más duración y con una participación completa, donde cada participante es protagonista, y la música es bien importante”, expresó Reyes.

