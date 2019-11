Informe de ABRE da F a municipios del sur

EL REGIONAL

Por sexta ocasión, ABRE Puerto Rico lanzó el índice de salud fiscal de los municipios de Puerto Rico, de acuerdo a trece (13) indicadores con información derivada de los estados financieros auditados.

Durante la última publicación de marzo de 2019, unos dieciséis (16) municipios fallaron en entregar sus estados a tiempo, y por ende no formaron parte del índice.

Este año solamente seis (6) municipios no entregaron la información y no forman parte de esta edición, entre ellos Santa Isabel, que falló por cuarta ocasión consecutiva, lo que es muy lamentable para los residentes de estos pueblos que no podrán calificar el estado de las finanzas de su municipio.

“Debido a la situación precaria del país, en esta edición esperábamos un mayor deterioro de las finanzas municipales, particularmente cuando este es el primer año fiscal luego del huracán María. Sin embargo, los números reflejan que los municipios, en el agregado, mejoraron sustancialmente sus indicadores fiscales. Esto significa que, en su gran mayoría, los municipios asumieron disciplina fiscal durante el año fiscal 2018”, indicó la junta directiva de ABRE.

El estudio reflejó que el 36% de los municipios tuvieron un exceso de gastos en su fondo general (déficit), 23% de los municipios disminuyeron sus activos netos durante el 2018, 19% de los municipios disminuyeron su balance en su fondo general, 47% de los municipios tienen un balance negativo en su fondo general, y 49% municipios reciben más del 40% de sus ingresos del fondo del gobierno central.

“El índice de salud fiscal debe ser una herramienta para que el ciudadano pueda evaluar las finanzas de su municipio y el desempeño fiscal de su alcalde. Pero para estos municipios con finanzas precarias que, consistentemente manejan sus finanzas de manera extravagante, hay necesidad de cambios, ya sean políticos o gubernamentales. Esperamos que nuestro índice cree conciencia, tanto en los ciudadanos como en el gobierno estatal, y que, en algún momento, pueda servir de disuasivo para el mal manejo de las finanzas municipales”, recalcó el grupo ABRE.

