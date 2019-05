Importancia de la nutrición en nuestra vida

Por Edna I. Dolz Sotomayor *

Para EL REGIONAL

Desde que estamos en la etapa de gestación, nos estamos alimentando. En esa etapa recibimos los nutrientes necesarios a través del cordón umbilical. Al nacer, nos alimentan con leche materna o fórmula maternizada y una vez tenemos la habilidad de masticar, avanzamos en el proceso; probando nuevas texturas, consistencias y sabores, según nos proveen nuestros cuidadores. Hasta aquí todo va bien. Una vez nos exponen a alimentos dulces, salados, altamente condimentados o de poco valor nutricional, todo comienza a cambiar.

Estos alimentos no deben formar parte de nuestro patrón alimentario. Muchos piensan que de pequeño podemos comer cualquier cosa y no habrá consecuencias para nuestra salud. No obstante, si crecemos comiendo este tipo de alimentos rutinariamente, aumentamos la probabilidad de tener sobre peso, obesidad, diabetes tipo 2 e hipertensión, entre otras condiciones crónicas degenerativas. Esto quiere decir, que lo que comemos de niños, sí tiene consecuencias.

Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar la aparición de estas condiciones? La respuesta es simple, alimentarnos de manera saludable. ¿Cómo? Debemos hacer las tres comidas principales, todos los días: desayuno, almuerzo y cena. En cada una de estas, debemos comer alimentos de todos los grupos. Estos son: frutas, vegetales, carbohidratos, proteínas y lácteos. Combinar los alimentos en cada comida es clave para alimentarnos de la manera correcta y mantenernos saludables.

¿Qué alimentos son saludables para un desayuno? Pan integral, cereal seco bajo en azúcar o avena. Huevo, queso, leche o jamón bajos en grasa. Frutas frescas y jugos de vegetales 100% vegetal. Para el almuerzo y la cena, la combinación de los alimentos es igual. Pequeñas porciones de carbohidratos, carnes blancas o rojas bajas en grasa, vegetales o ensaladas y frutas o jugos 100% fruta. Si es necesario hacer meriendas entre las comidas, entonces estas deben consistir de pequeñas cantidades de alimentos nutritivos provenientes del grupo de los carbohidratos y el de las proteínas. ¿Qué nos falta para mantenernos saludables? Al menos 8 vasos de 8 onzas de agua y actividad física rutinariamente.

Para conocer más sobre como alimentarnos para mantenernos saludables a lo largo de la vida, debemos visitar un Profesional de Nutrición y Dietética licenciado y colegiado. Estos nos ayudarán a llevar un plan de alimentación individualizado.

*Presidenta

Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico

787-782-1620

nutricionpr.org

Facebook: Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Puerto Rico