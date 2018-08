HRSA otorga $1.5 millones en fondos federales a Centros 330

EL REGIONAL

En el marco de la celebración de la semana de los Centros 330 como héroes de salud comunitaria, la Administración de Servicios y Recursos de Salud de los Estados Unidos (HRSA por sus siglas en inglés) reconoció a 11 centros de salud en Puerto Rico con el premio de mejoramiento en calidad. HRSA otorga este premio a los centros de salud con mejor desempeño, atención de calidad a pacientes, eficiencia en la administración de los servicios y por comportarse como verdaderos héroes comunitarios

La CAPT Claritsa Malavé, principal oficial médico de HRSA (“Health Resources and Services Administration”), Región 2 de la Oficina de Operaciones Regionales (ORO por sus siglas en inglés), Puerto Rico, reiteró que “HRSA busca reconocer a los centros que representan a los héroes en la prestación de servicios de salud en aquellas comunidades que nosotros apoyamos, que son áreas en desventaja por factores económicos o geográficos. Son héroes en la prestación de servicios y por ello los reconocemos en esta actividad en Patillas”, comentó la Dra. Malavé.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Servicios Primarios de Salud de Patillas (Patillas Community Governing Board) que también tiene clínicas satélites en Maunabo y Santa Isabel.

Los centros premiados son: Barceloneta Primary Health Services, Inc. (Atlantic Medical Center), Camuy Health Services Inc., Centro de Salud de Lares, Inc., Centro de Salud Familiar Palmieri (Arroyo), Centro de Servicios Primarios de Salud de Florida, Consejo de Salud de Puerto Rico, Inc. (Med Centro de Ponce), Corporación de Servicios Médicos de Hatillo, Morovis Community Health Center, Inc., Municipality of San Juan (Municipio de San Juan Homeless Center), Patillas Community Governing Board (Centro de Servicios Primarias de Salud de Patillas), Prymed Medical Care, Inc. (Ciales).

Otros centros de salud de Puerto Rico también recibieron incentivos por destacarse en las áreas de: récord médico electrónico, incremento en el acceso a servicios de salud, y en logros alcanzados en el modelo centrado en el cuidado del paciente, entre otros.

“Los premios que hemos conferido a estos centros les ayudarán a promocionar atención de salud asequible y de alta calidad a los pacientes y a las comunidades a las que sirven”, indicó la Dra. Malavé. “La atención de calidad sigue siendo un elemento crítico en el Programa de los Centros de Salud Comunitaria de HRSA”, indicó.

A su vez, Alicia Suárez, directora ejecutiva de la Asociación de Salud Primaria de Puerto Rico, destacó la labor de toda la Red 330, 20 organizaciones que son corporaciones sin fines de lucro, calificados por el Gobierno Federal para operar 91 clínicas de salud primaria en 58 municipios.

“Todos los centros han hecho una labor extraordinaria luego del paso de los huracanes Irma y María por Puerto Rico. Han dado la milla extra, se movilizaron de forma inmediata a refugios, a hogares de personas con necesidades especiales y han demostrado la importancia de llegar a los pacientes y a las comunidades, no importa cuán lejos puedan estar”, destacó Suárez Fajardo.

