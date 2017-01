Histórica juramentación de alcalde santaisabelino

Por primera vez, un alcalde de Santa Isabel es juramentado

por cuarto término consecutivo

Santa Isabel, PR – Por primera vez en la historia del Municipio de Santa Isabel, un alcalde es juramentado a un cuarto término consecutivo por lo que este próximo sábado 28 de enero, Enrique Questell Alvarado escribirá una nueva pagina en la historia política de su pueblo en una celebración de pueblo que se llevará a cabo a partir de las seis de la tarde en la Plaza publica de la Capital de la Agricultura.

“Desde el 2004, cuando nuestro pueblo nos eligió por primera vez, con el favor de Dios, trazamos una nueva era de crecimiento social, económico, deportivo y cultural. Encontramos un municipio en quiebra que no tenia ni para pagar la nómina de la primera semana cuando iniciamos nuestra gestión. Tuvimos que tomar decisiones drásticas e incluso comprometer nuestro propio crédito y credibilidad para resolver los problemas financieros que encontramos”, reveló Questell.

Añadió, “mucha gente nos ha subestimado por nuestro estilo de administrar. Sin embargo durante tres elecciones han tenido que reconocer que sabemos lo que estamos haciendo y que las decisiones difíciles que hemos tomado han rendido buenos frutos para nuestro pueblo”.

Ante los nuevos desafíos económicos y tecnológicos que enfrenta el país, Santa Isabel se posiciona como uno de los municipios de PR con mayor visión futurista, buen uso de los terrenos agrícolas, propulsor de exitosos programas de limpieza y ornato, pioneros en la integración de la tecnología a los servicios de seguridad, salud, emergencias medicas y en la protección de ambiente. Según el Alcalde esto responde a una visión clara de lo que necesitan los santaisabelinos, disciplina en la distribución de los recursos y mucha constancia en el enfoque de servir a todos.

“Tuvimos que hacer mas con menos. Durante el pasado cuatrienio no paramos de trabajar duro para lograr proyectos que superaron muchos escollos políticos y burocráticos. Nuestro pueblo, los agricultores y comerciantes se unieron para consolidarnos como la capital de la agricultura y logramos el establecimiento de nuevas empresas multinacionales. Mientras que en otros municipios no se movía una máquina, nosotros invertimos millones de dólares en la modernización de facilidades deportivas. Asumimos responsabilidades del Estado como el mantenimiento de carreteras, escuelas y el trasporte de estudiantes. Ya comenzamos la transformación de nuestro Malecón. Tenemos una serie de nuevos proyectos de infraestructura que ya le presentamos al nuevo gobierno para darle curso cuanto antes”.

“Yo vine a servirle a mi pueblo. A muchos no le gusta mi honestidad y mis ganas de trabajar sin parar. Me han atacado con todo lo que tienen, pero la verdad siempre vence las malas intenciones. El pueblo que vive y siente nuestra obra confió en mi otra vez y yo no les voy a fallar. A mis hijos se los repito y ya ellos se me han unido, mi pueblo es primero. Vamos a seguir creciendo juntos”, sentenció el Ejecutivo Municipal.

