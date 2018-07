EL REGIONAL

¿Qué es la hepatitis C?

La hepatitis C es un virus, o una infección, que provoca enfermedad e inflamación hepáticas (del hígado). Los virus pueden provocar enfermedades. Por ejemplo, la gripe es provocada por un virus. Es posible que las personas se contagien los virus de una a otra.

La inflamación es una hinchazón que se produce cuando los tejidos del cuerpo se lesionan o se infectan. Es posible que la inflamación provoque que los órganos no funcionen de manera correcta.

¿Qué es el hígado?

El hígado en un órgano que realiza muchas cosas importantes. No es posible vivir sin el hígado.

El hígado elimina las sustancias químicas nocivas de la sangre lucha contra infecciones ayuda a digerir alimentos

almacena nutrientes y vitaminas almacena energía.

¿Quién contrae hepatitis C?

Todos pueden contraer hepatitis C, pero las personas más propensas son aquellas que nacieron de una madre con hepatitis C están en contacto con sangre o agujas infectadas en el trabajo han tenido más de una pareja sexual en los últimos 6 meses o tienen antecedentes de una enfermedad transmitida sexualmente están recibiendo diálisis renal (el proceso de filtración de desechos y agua adicional del cuerpo por un medio distinto de los riñones)

están infectadas con VIH se han inyectado drogas ilegales se han realizado tatuajes o colocado aros en el cuerpo trabajan o viven en una cárcel se han realizado una transfusión de sangre o trasplante de órgano antes de julio de 1992 tienen hemofilia y recibieron factor de coagulación antes de 1987.

También hay más probabilidades de que los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres contraigan hepatitis C.

¿Cómo puedo contraer hepatitis C?

Una persona podría contraer hepatitis C a través del contacto con la sangre de una persona infectada. Este contacto puede producirse de las siguientes maneras:

•nacer de una madre con hepatitis C

•pincharse de manera accidental con una aguja que fue •utilizada en una persona infectada

•tener relaciones sexuales sin protección con una persona infectada tener contacto con la sangre o llagas de una persona infectada

•compartir agujas u otros materiales para el consumo de drogas con una persona infectada.

Usted puede contraer la hepatitis C al compartir agujas para inyectarse drogas u otros materiales de drogas con una persona infectada.

•tatuarse o perforarse para colocarse un aro con herramientas no esterilizadas que fueron utilizadas en una persona infectada

•usar la navaja de afeitar, el cepillo de dientes o el cortaúñas de una persona infectada.

No es posible contraer hepatitis C por:

•darse la mano o agarrarse de la mano con una persona infectada

•recibir la tos o el estornudo de una persona infectada

•abrazar a una persona infectada

•sentarse al lado de una persona infectada

•compartir cucharas, tenedores u otros utensilios para comer

•tomar agua o ingerir alimentos.

No es posible que un bebé contraiga hepatitis C de la leche materna.

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis C?

La mayoría de las personas no presentan síntomas hasta que el virus de la hepatitis C provoca daño hepático, lo cual puede suceder en 10 o más años. Otras personas podrían tener uno o más de los siguientes síntomas:

•sentirse cansado

•dolor muscular

•malestar estomacal

•dolor estomacal

•fiebre

•pérdida de apetito

•diarrea

•orina de color amarillo oscuro

•heces de color claro

•ojos y piel amarillentos, llamados ictericia.

Cuando se presentan síntomas de hepatitis C, pueden empezar entre 1 y 3 meses después de entrar en contacto con el virus. Consulte con un médico de inmediato si usted o un niño bajo su cuidado tiene síntomas de hepatitis C.

¿Qué es la hepatitis C aguda?

La hepatitis C aguda es una infección de corto plazo por el virus de la hepatitis C. Los síntomas pueden durar hasta 6 meses. A veces, la infección desaparece porque el cuerpo es capaz de combatir la infección y deshacerse del virus.

¿Qué es la hepatitis C crónica?

La hepatitis C crónica es una infección por el virus de la hepatitis C de duración prolongada. La hepatitis C crónica se produce cuando el cuerpo no puede deshacerse del virus de la hepatitis C. La mayoría de las infecciones por hepatitis C se vuelven crónicas.

Sin un tratamiento, es posible que la hepatitis C crónica provoque cáncer de hígado o daño hepático grave que produzca insuficiencia hepática. La insuficiencia hepática se produce cuando el hígado deja de funcionar de manera correcta.

¿Cómo se diagnostica la hepatitis C?

Un análisis de sangre mostrará si una persona tiene hepatitis C. Los análisis de sangre se realizan en un consultorio médico o en un centro ambulatorio. Se toma una muestra de sangre utilizando una aguja que se inserta en una vena del brazo o de la mano. La muestra de sangre se envía a un laboratorio para la detección de hepatitis C.

Si usted tiene un riesgo más alto de contraer hepatitis C, hágase la prueba. Muchas personas con hepatitis C no saben que están infectadas.

