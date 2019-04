Hasta en Virginia protestarán los opositores al carbón

EL REGIONAL

Representantes de la organización Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud, se trasladarán al estado de Virginia junto con otras organizaciones ambientalistas para protestar contra las cenizas de carbón.

Portavoces de la Resistencia contra la quema de Carbón y sus Cenizas tóxicas (Resistencia RCC), se mostraron preparados para realizar una manifestación a la entrada de la asamblea de accionistas de la empresa carbonera AES, en Arlington, Virginia, (EU) el próximo jueves 18 de abril.

Mabette Colón Pérez, de Guayama, resaltó la importancia de la manifestación que realizarán cerca de las oficinas centrales de AES.

“Ante la incertidumbre que tenemos los residentes de Guayama, sobre la responsabilidad que el gobierno de Puerto Rico impondrá o no a la AES, por el daño crítico al ambiente y a la salud de nuestra gente que ha causado durante tantos años, vamos a decirle a los hombres y mujeres que invierten su dinero en esa empresa, y que obtienen ganancias millonarias, que tienen que asumir su responsabilidad por la contaminación y el envenenamiento que han causado, y que seguiremos luchando hasta que cierren su planta de carbón y recojan sus maletas y se vayan de mi país”, expresó Colón.

La semana pasada el gobernador Ricardo Rosselló Nevárez adelantó que en 2020 la empresa podría dejar de utilizar el carbón para generar energía, y se anticipa que utilizarán gas natural para seguir co el contrato hasta 2017.

Por su parte, Janette Albino Teissonniere, líder del Campamento contra las cenizas de Peñuelas, comentó que la lucha contra la AES continua, aunque desde hace casi dos años no se transportan cenizas a los vertederos peñolanos.

“Hasta Virginia vamos a decirle a AES que no le tenemos miedo y que no damos un paso atrás”, manifestó.

El grupo que viajará a Virginia, aprovechará el viaje para sostener otras reuniones, foros y visitas, según informara Timmy Boyle de la Alianza Comunitaria y Ambiental del Sureste (ACASE).

“Vamos a visitar las oficinas de varios Congresistas en Washington DC para seguir buscando apoyo a nuestra lucha, al igual que sostendremos una reunión con personal de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA, por sus siglas en inglés) para discutir asuntos relacionados a la planta de AES”, aseguró Boyle.

Para Aimeé Montoya, de la organización Vive Boriken, la diáspora ha sido de gran apoyo para poder llevar a cabo esta manifestación.

“Diversas organizaciones de la diáspora como A Call for Action y el Frente Independentista Boricua de New York, CT Puerto Rican Agenda, y la Diáspora en Resistencia, nos han ayudado de varias formas. Muchos de ellos participarán en la actividad, al igual que miembros de la Iglesia Luterana Hope and Annandale de Virginia. Igual que agradecemos el apoyo de organizaciones como el Sierra Club y Earthjustice de Washignton DC, que han facilitado la coordinación de las actividades que realizaremos. En las facilidades de Sierra Club estaremos realizando un foro con personas de la diáspora boricua y otros grupos, para seguir afianzando nuestros lazos y trabajar en conjunto por tener un Puerto Rico más limpio y sin empresas contaminantes como AES”, manifestó Montoya.

