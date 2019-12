Ha llegado el momento

Luis Rodríguez Mayoral

Para EL REGIONAL

Con el fallecimiento el sábado, 16 de noviembre del 2019, de Vera Zabala, viuda de Roberto Clemente, llego el inicio de emular el legado de ambos.

El béisbol Boricua y el de las Grandes Ligas sirvieron de vehículo prioritario para que estos dos seres humanos, en el presente y en el futuro, iluminados desde sus nacimientos por el Plan Divino del Todopoderoso, dejasen para la posteridad una ruta espiritual a seguir para el beneficio de congéneres en distintas partes del mundo!

Ambos dictaron lecciones de amor entre ellos, respeto hacia la humanidad, entrega total ante los retos y responsabilidades de cada cual y sobre todo en servirle a la sociedad cada vez que la vida les permitió.

En los servicios llevados a cabo en Puerto Rico este pasado fin de semana…no pude estar presente y al no conseguir contacto con Luis, el hijo del medio de Vera y Roberto, me excuse con las primas hermanas del astro peloteril que fue…la hijas del hermano mayor del pelotero, Matino….Janette y Judith. No olviden que resido en la periferia de Dallas, Texas, casi tres décadas.

Seguí como mejor pude los acontecimientos por la prensa escrita de Puerto Rico vía el ¨internet¨. Me comunique con allegados en la Isla como Miguel Andino Pastrana, Raymond Maldonado, el Dr. Ithier Montañez, el colega de la prensa Johnny Flores Monge, el recordado hombre de béisbol y escucha que fue de los Dodgers de Los Ángeles, Eddie Rodríguez, por mencionar algunos.

El sentir entre muchas otras personas con la cuales hable fue que aunque Puerto Rico sufrió la partida de Vera… no se vio un sentir más solido por la partida de la gentil dama. Sin embargo, no critico a nadie y dejo todo a la conciencia colectiva de mi Isla.

El colega hermano de hace mucho tiempo residente en la ciudad de Nueva York, Daniel Torres, me relato esta tarde, ¨Fui a rendir mis respetos a Vera Clemente. Compartí con algunos de sus familiares, pero más con Luis, Janette y Judith. Me sorprendió no ver más personas en el Coliseo Clemente ante el ataúd de la difunta el sábado y el domingo en la Catedral de San Juan esperaba ver una mayor concurrencia.

¨Le di gran valor a las palabras de Luis al presentar un video honrando el legado de su madre el sábado y luego destacar la misión de la Fundación Roberto Clemente que continua sirviendo a la juventud de la Isla al igual que en los Estados Unidos.

¨Además, destaco las palabras de un caballero miembro de la junta directiva de la fundación, Víctor Rivera, cuando indico que en el presente y en el futuro…se debe referir no solamente el legado de Roberto. Ahora es…el legado de Vera y de Roberto.

¨Por otra parte, la prima de Roberto…Janette dijo que de ahora en adelante la familia Zabala (por parte de Vera) y la familia Clemente….se han convertido en una.¨

Daniel, por este medio, agradece la cooperación durante su visita por parte del historiador de la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico-Roberto Clemente….el respetado hermano, Jorge Colon Delgado.

Además, el escritor y educador, compartió con Diana, la distinguida viuda de Piedrín Zorrilla, con su hijo Enrique y su gentil esposa.

Habiendo sido Vera Clemente, desde la muerte de Roberto en el 1972, una digna dama que se entregó en cuerpo y alma a servir de figura emblemática al Béisbol de las Grandes Ligas y a la Oficina del Comisionado enalteciendo, además, el legado de quien fuese su esposo….el Comisionado Rob Manfred no tuvo la gentileza pisar a Puerto Rico y llevar sus respetos a la Familia Clemente y a sus ciudadanos.

En mi apreciación, eso gesto de Manfred fue, simbólicamente una ¨bofetada¨ a los familiares de Clemente, a Puerto Rico y a la América Latina beisbolera.

Hoy recuerdo que allá para el 2011, aproximadamente, en Atlantic City, Nueva Jersey, Vera y su hijo Luis, me informaron que poco antes la habían designado como ¨Embajadora Internacional Del Béisbol De Las Grandes Ligas¨…luego de casi treinta nueve calendarios desde la muerte de Roberto…tras ella haber entregado gran parte de ese tiempo a darle mayor lustre al ¨Mejor Béisbol del Mundo¨.

Y jamás olvido que al tiempo una serie de béisbol se celebró en Cuba con participación de las Grandes Ligas y que recuerde Vera Clemente no fue invitada…pero si invitaron a la viuda de Jackie Robinson.

Este pasado fin de semana, sin embargo, me alegro profundamente ver en la Isla a figuras de los Piratas que Roberto quería en el plano personal como el lanzador Steve Blass, el jardinero Al Oliver y el gran receptor que fue Manny Sanguillén. John Candelaria…hermano sobre quien relatare pronto algo interesante perdido en la historia….también, estuvo para honrar la memoria de Vera.

He llegado al final de este ensayo…saque de mi mente algunos pensamientos…Vera y Roberto no están muertos para este servidor…fueron hermanos del alma en vida…y con vida siempre estarán en mi mente….gracias a Dios por el valioso regalo que le brindo a la humanidad….la memoria!

Comments

comments