Guías para comenzar en un programa de ejercicios sin riesgos

Nelson Sánchez Bernecer

Consultor y Profesor de Optimal Fitness Conditioning Inc

En el primer tema de muchos, te hablamos sobre la importancia de dar ese primer paso para iniciar un cambio en tu estilo de vida. En este tema, se preguntarán porqué una persona que tiene proyectado comenzar a cambiar de una vida sedentaria a un estilo de vida saludable incorporando los ejercicios como parte de su diario vivir puede entrar en riesgo, cuando se supone no exista ninguno que atente contra ésta.

Pues sí existen riesgos que pueden atentar su búsqueda a la salud y bienestar y por ende atentar contra su vida.

A continuación, les presento una serie de guías que pueden resultar en riesgos si no se toman medidas:

1. La persona no fue orientada a visitar su médico antes de comenzar su un programa de ejercicios.

2. La persona no se orientó debidamente con un Especialista en Acondicionamiento Físico Licenciado como también se le llama a un Entrenador Personal Certificado y con Licencia del Estado.

3. Realiza rutinas de ejercicios con un Entrenador que no posee una certificación de estudios en materias relacionadas ni la Licencia que ofrece el Departamento de Recreación y Deportes del Gobierno Estatal.

4. El Entrenador no le realizó un Cernimiento de salud que incluye; ParQ Test, Índice de Masa Corporal, Porcentaje de Grasa, Evaluaciones funcionales, donde acude a la percepción visual para sustentar tus cambios fisiológicos.

5. El Entrenador te recomienda cambios nutricionales y suplementación incluyendo ayudas ergogénicas tanto para aumentar como para bajar de peso sin conocer los riesgos hacia tu salud, sin tener un perfil médico y una Licencia en el Campo de la Nutrición.

6. El Entrenador determina a base de tiempo, resultados inmediatos sin reconocer la importancia de la adaptación fisiológica.

7. El Entrenador determina que todos los ejercicios de nuevas modalidades como el Cross Training, Interval Training, Crossfit entre otros son excelentes alternativas para ti, sin evaluar los riesgos en posibles lesiones permanentes.

Como ven a veces los especialistas en ejercicios o llámenos entrenadores nos preguntamos, por qué no las personas no acuden a centros de acondicionamiento físico o gyms, a grupos o sencillamente a dar una caminata, y en ocasiones es que no carecen de una orientación seria para que luego no existan quejas para no iniciar un cambio en estilo de vida.

Para el próximo tema estaremos orientando sobre que debe ser un Entrenador Personal o Especialista en Acondicionamiento y que cosas importantes debemos saber de esta profesión.

