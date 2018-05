Guayama y Salinas con el mayor índice de Inventario de Emisiones Tóxicas

Reinaldo Millán

Los municipios de Guayama y Salinas son los de mayor índice de emisiones tóxicas en Puerto Rico, superando a Manatí, Yauco y Guayanilla, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, basado en datos compilados por la Agencia Federal para la Protección del Ambiente (EPA).

Guayama registró un total de 410,019 emisiones tóxicas; Salinas, 322,279, en 2016.

Guayama y Salinas, también superan a San Juan, Toa Baja, Guaynabo, Peñuelas y Ponce, de acuerdo con el Perfil de Emisiones Tóxicas de Puerto Rico, que resume los datos que provienen del Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI, por su sigla en inglés) que la EPA publica anualmente desde 1987.

El TRI surgió de la necesidad de que las comunidades conozcan cuáles son los residuos tóxicos que están siendo manejados a su alrededor, y de qué manera se dispone de ellos, de modo que las personas puedan prepararse en caso de una emergencia ambiental. La información de base de los datos, que son estimaciones hechas con modelos matemáticos que se fundamentan en la producción, provienen de las propias instalaciones que las manejan, a través de un formulario que éstas someten anualmente a la U.S. EPA.

Algunos de los hallazgos que se desprenden de este perfil desde 1987, los desechos tóxicos emitidos en Puerto Rico se han reducido un 87 por ciento.

Del total de residuos tóxicos manejados en el 2016, poco más de la mitad (54%) fueron reciclados.

• Del total de desechos tóxicos emitidos, el 81% fue emitido dentro de las instalaciones, y de éste, el 98% fue emitido al aire.

Del total de desechos tóxicos emitidos dentro de las instalaciones, cerca de una tercera parte correspondió al ácido sulfúrico, el 100% de las cuales provino del sector industrial de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.

El Perfil de Emisiones Tóxicas de Puerto Rico tiene como propósito dar a conocer qué residuos tóxicos emiten los establecimientos en Puerto Rico, a fin de ayudar al público a entender cómo sus comunidades y entornos pueden verse afectados. Aunque existen varios factores que considerar antes de utilizar los datos aquí presentados para analizar los efectos de dichas emanaciones sobre la salud humana y el medioambiente, el Perfil de Emisiones Tóxicas sirve de punto de partida.

En Puerto Rico, numerosas entidades industriales utilizan millones de libras de sustancias químicas anualmente para producir artículos vitales, tanto para el consumo local como el extranjero. Algunas pueden ser nocivas para la salud. En ocasiones, sus residuos son emitidos al medioambiente.

Es su derecho conocer qué sustancias dichas entidades manejan, en qué cantidades, y cómo y dónde disponen de ellas. Para estos fines, la U.S. EPA produce un informe anual de análisis nacional sobre los datos disponibles en el Inventario de Emisiones Tóxicas (TRI). El TRI rastrea el manejo de ciertas sustancias que pueden suponer una amenaza para la salud humana y del medioambiente. El informe producido por la U.S. EPA resume esos datos para facilitarle la lectura al público.

Guaynabo, Manatí y San Juan cuentan con el mayor número de instalaciones participantes del TRI en el 2016. No obstante, si agrupamos los municipios por cantidad de emisiones tóxicas, Guayama, Salinas y Manatí ocupan los primeros tres lugares. A nivel municipal, no existe una relación notable entre la cantidad de instalaciones y la cantidad de emisiones tóxicas registradas. Sin embargo, a nivel de Puerto Rico, la relación entre la cantidad de instalaciones participantes por año y la cantidad de emisiones tóxicas registradas es bastante directa: a mayor número de instalaciones, mayor la cantidad de emisiones . Los datos muestran un coeficiente de correlación de 0.88. Si bien la disminución en la cantidad de instalaciones no es la única causa para una reducción en emisiones, en el caso de Puerto Rico, este sería un factor importante a tomar en cuenta. Desde 1987, éstas se han reducido un 45%.13.

