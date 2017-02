GUAYAMA ESBOZA SU PLAN Misión Reciclaje

Guayama, como cabecera del distrito sureste cuenta con uno de los proyectos de reciclaje más completos de la región. Al momento brinda atención a sobre el 60 por ciento de la población guayamesa y recicla un saludable alto porciento de la basura que residentes, comercio y empresas sacan semana tras semana.

El Regional dialogó con el alcalde de Guayama, Eduardo Cintrón y el director de la Oficina de Obras Públicas Municipal, Ramón Conde para conocer de cerca el proceso de recogido de desperdicios reciclables y qué otras soluciones se están considerando para alcanzar una cifra lo más cercano a absoluta en cuanto al control de la basura y extensión de vida útil del vertedero.

“Nosotros estamos atendiendo un porciento bien amplio de viviendas, además atendemos escuelas, agencias de gobierno, las farmacéuticas” dijo primeramente el alcalde. Afirmó que de un total de 21,000 viviendas en Guayama se impacta unas 16,000 aproximadamente.

“¿Qué se ha logrado al momento?, primeramente, que ese material no vaya a parar a los vertederos y eso añade vida útil al vertedero que solo recibe desperdicios del municipio al que sirve. Hemos hecho arreglos con el asunto de los lixiviados para mantener en operación el vertedero pero, sin lugar a dudas, uno de los mayores logros que hemos tenido es ampliar ese programa de reciclaje y le seguimos añadiendo vida últil al vertedero” expresó además el ejecutivo municipal.

Cintrón indicó que en Guayama, según su más reciente informe, se recogen 2.8 millones de libras de desperdicios reciclables trimestralmente. Esto incluye papel, periódico, plástico, baterías de auto, lámparas fluorecentes, material vegetativo, cartuchos de impresoras, textil, vidrio y cartón. A esos efectos se cuenta con un camión que todas las tardes da servicio al casco urbano para atender a los comercios.

En cuanto a las industrias, trimestralmente se recogen unos 694,000 libras de desperdicios, aproximadamente

Explicó que en su municipio se establece un informe trimestral sobre el trabajo realizado y se presenta ante la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS).

El vertedero guayamés recibe al año unas 1,500 toneladas de basura en su totalidad, trimestralmente llegan a las 3,000 toneladas.

En cuanto al programa de recogido de material vegetativo, se ha logrado bajar ampliamente la cantidad del mismo que llega al vertedero y llega a unas 6,000 libras mensuales.

“Siempre podemos lograr más y en esa dirección vamos” dijo el alcalde al afirmar que durante el cuatrienio pasado se adquirió más vehículos y se contrató a seis personas para laborar exclusivamente en el área de reciclaje. Reconoció no obstante que no se puede reciclar la totalidad de los desperdicios aun y confía que ese día llegue pero por el momento se debe continuar mejorando los programas municipales.

Explicó que mediante contrato con Empresas Díaz, la misma se encarga de todo el material reciclable con excepción de las gomas y el material vegetativo. La empresa paga al municipio por esta labor y se hacen cargo de todo lo que es vidrio, cartón y demás.

“Nosotros en el municipio tenemos programas que le hemos explicado a la gente y seguimos orientando” mencionó al afirmar que hay días específicos para el recogido de escombros que se establece mensualmente y es según el área de residencia. El programa de reciclaje general es una vez por semana y sectores como Ciudada Universitaria se les recoge los martes. A los residentes se les envía notificaciones sobre las fechas que les toca aunque sostuvo que cuando a los residentes se les puede olvidar esas fechas, se les deja notificaciones en sus viviendas.

Cintrón aceptó que la tecnología es muy beneficiosa y se trabaja en una red digital que permita ahorrar en consumo de recursos físicos y dentro de estos planes, se podría incluir la creación de una aplicación para enviar notificaciones con toda la información sobre los días de recogido por comunidad. Al presente se utilizan medidas como la publicación de anuncios, avisos por radio o por vehículos.

BOLSAS AZULES ESPECIALES

El Municipio de Guayama provee al momento unas bolsas azules específicas y que se dan a comercios del casco urbano o ciudadanos. En ellos se puede colocar todo material reciclable porque el personal municipal se encarga de separarlo en el centro de acopio principal, en el Departamento de Obras Públicas municipal. Se trabaja en la adquisición de zafacones identificados destinados para este material y que se asignarían como un proyecto piloto a las primeras comunidades que se iniciaron en el proceso de reciclaje.

Si un ciudadano interesa obtener estas bolsas especiales, Conde informó que lo puede hacer, llamando al 787-864-2325 o al 787-864-0780 y al 787-864-2327.

El alcalde destacó que cuenta con 335 empresas (sector privado) de todo tipo que participan en el programa. Industrias grandes como Baxter, Alpla y otras son muy activas en colaboración.

Destacó que la cooperación del comercio es sumamente alta y la cordinación es excelente por lo que no hay inconvenientes en el recogido y ya hay una costumbre que facilita este trabajo. “Agradezco al comercio porque créeme, son muy ordenados en ese aspecto”. No obstante el alcalde reconoció que se necesita más equipo porque el trabajo para sus empleados es sumamente arduo y fuerte. Estos no solo recogen el material que llevan al centro, también deben separarlo y segregarlo. “Tenemos que seguir viendo qué maquinarias hay en la industria con relación al reciclaje” comentó Cintrón aunque reconoció que es cara. Confió que se pueda lanzar una propuesta a través de ADS.

“Lo más importante es que la gente está tomando conciencia y lo está haciendo” expresó.

UN MODELO PARA ESCUELAS Y UNIVERSIDADES

En torno a las escuelas, el alcalde destacó que las mismas realizan numerosos certámenes y actividades para incrementar la conciencia y participación estudiantil por lo que el municipio cuenta con personal para dar charlas que están disponibles para participar en los mismos y ayudar en el proceso. Se les puede enviar una solicitud por escrito y se asignaría al representante de orientación. A esto se agrega la disposición de mostrar el centro de acopio y segregación de materiales a los estudiantes y que aprendan sobre la marcha como funciona. De hecho, Conde destacó que ya este proceso es tomado como un modelo de estudio para la Universidad Interamericana. Varias escuelas privadas han destinado horas de estudio para sus jóvenes en torno al programa de reciclaje municipal. El municipio cuenta también con material impreso que es de utilidad para la orientación ciudadana y estudiantil.

Las autoridades municipales exhortaron también a los padres a dar el ejemplo a sus hijos ya que estos aprenden en las escuelas sobre el proceso de reciclaje pero no suelen ser quienes segreguen los materiales a reciclar en sus propios hogares.

Si quiere más información, comuníquese al municipio, a los números brindados anteriormente para que sea informado de los calendarios de recogido de escombros, material reciclable y basura regular.

