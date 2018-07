Guayama, campeón del Caribe

Reinaldo Millán

El estadio Quintín Hernández, de Sabana Grande, fue escenario del campeonato invicto de la Liga Radamés López, de Guayama, en la Serie del Caribe de Pequeñas Ligas, que los hace representantes de Puerto Rico, por primera vez en la historia, en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, en la categoría de 10 a 12 años.

La emocionante oportunidad de representar a Puerto Rico, en Williamsport se produce solo unos meses después de que los huracanes María e Irma devastaron comunidades en toda la isla.

Durante el transcurso del torneo, la Radamés López Little League fue capaz de combinarse para 51 carreras en total y logró tres victorias consecutivas en camino a un récord intachable de 8-0.

En el juego del campeonato, Radamés López Little League logró ganar sobre Pabao Little League de Willemstad, Curazao, toda una institución que ya había llegado al Williamsport en ocho ocasiones, incluyendo siete apariciones consecutivas desde el 2003-2009.

La Radames Lopez Little League también tiene una gran conexión con las Grandes Ligas ya que el jardinero izquierdo actual de los Mellizos de Minnesota, Eddie Rosario, quien es producto de la liga local.

A principios de este año, Rosario también estuvo presente durante una ceremonia previa a la Serie MLB de Puerto Rico para ofrecer un donativo de $ 75,000 por parte de Major League Baseball para apoyar Little Leaguers en Puerto Rico, impactada por los huracanes.

Si bien esta será la primera vez que Radamés López Little League hará el viaje a la Serie Mundial de Béisbol de la Pequeña Liga, los equipos de Puerto Rico han representado la isla en otras 10 ocasiones.

El último equipo en llegar a Williamsport fue la liga Miguel Luzunaris, de Humacao, en 2014.

El año pasado, la Radamés López Little League se llevó a casa el Campeonato Mundial de Béisbol de la Pequeña Liga Intermedia con una emocionante 6 -5 victoria sobre Freehold Township, Nueva Jersey,de la región este.

La novena de Guayama abrirá la Serie Mundial de Béisbol de las Ligas Pequeñas de 2018 con un enfrentamiento de primera ronda contra la Pequeña Liga del Sur de Seúl de la Región Asia-Pacífico el jueves 16 de agosto a la 1:00 de la tarde, en Volunteer Stadium, parido que será transmitido por la cadena estadounidense ESPN.

Por primera vez en cuatro años, Puerto Rico tendrá representación en la Serie Mundial del Béisbol de Pequeñas Ligas en Williamsport, Pensilvania, del 16 al 26 de agosto, gracias a la actuación de los jugadores, sus padres, y el cuerpo técnico encabezado por Carlos Texidor.

Un contento Texidor, felicitó a su lanzador estelar, Erick Rodríguez, y al resto de los jugadores, por haber lo grado la meta de representar a Puerto Rico y el Caribe en la serie mundial de pequeñas Ligas.

“Gracias Dios por dejarnos conseguir ese sueño, y felicitar a los niños por ese gran logro”, manifestó Texidor al concluir el partido en el parque de Sabana Grande, lleno de público entusiasta.

Por su parte John López, receptor de Guayama, que conectó un doble y un triple en el partido e campeonato, “gracias a Guayama y Puerto Rico, me siento bien orgulloso de estar aquí, y seguimos hacia adelante, a Williamsport, Pensilvania a dar lo mejor de nosotros”.

El juego lo perdió Judrick Profar, un delgado lanzador que lució durante el torneo por su repertorio de lanzamientos.

Rodríguez, lanzador ganador del encuentro, comentó que no se esperaba que luego de salvar el juego en relevo en el partido semifinal, fuera señalado para iniciar el partido de campeonato.

“No me lo esperaba, me puse contento y no podía hacer nada más, gracias a la fanaticada que nos vino a ver”, expresó.

Bahamas quedó en el tercer lugar al derrotar a Aruba, 6 a 1, en la continuación de exitosas presentaciones de los equipos del Caribe inglés y holandés.

Entre jugadores de Curazao que han llegado a las Grandes Ligas, y han jugado en una serie Mundial de Pequeñas ligas se encuentran Jonathan Schoop, y Jurickson Profar, quienes han visto acción con Baltimore y Texas, respectivamente.

