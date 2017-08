Santa Isabel, P.R. – Este próximo sábado, 19 de agosto de 10:00am a 5:00pm, se llevará a cabo un Gran Recogido de Alimentos para Animales sin Hogar en Supermercados Selectos de Santa Isabel como parte de las actividades de la gira promocional de Puerto Rico Unido por los Animales.

Habrá payasos, mini-granja, música y entidades invitadas, entre otros… Puerto Rico Unido por los Animales, es una iniciativa de United for a Cause Foundation de 1 año de duración alrededor de la isla y 5 fases; en donde participarán más de 40 organizaciones, con el fin para concientizar a las personas sobre el Bienestar Animal. A la vez que busca promover las adopciones y resaltar la problemática sobre el abandono de animales, nuestra responsabilidad social, además de brindar apoyo a las organizaciones sin fines de lucro que hacen tanto por la causa y resaltar la importancia de la compasión hacia todas las especies. Así llevando el mensaje a través de actividades educativas de una manera divertida que integra a toda la familia.

“Nuestra misión es brindar apoyo a justamente esos héroes del silencio (los rescatistas) que hacen la diferencia en la sociedad. Si cada cual pone su granito de arena en ayudar a que estas personas puedan seguir haciendo la diferencia, el efecto en cadena llegará a mayor alcance. Así aportando al sueño de un Puerto Rico compasivo ante todas las especies, así respetando la creación”, compartió Dana Capó, presidente de United for a Cause Foundation.

Publicidad

Estaremos recorriendo 10 Supermercados Selectos de la isla y 9 centros comerciales, entre ellos San Patricio Plaza, Mayagüez Mall, The Outlet Route 66, Prime Outlets de Barceloneta y Plaza Palma Real entre otros, llevando entretenimiento para toda la familia, promoviendo las adopciones, el trabajo que hacen las organizaciones y el mensaje de compasión hacia todas las especies.

Este 19 de agosto de 2017 de 10:00am a 5:00pm en selectos de Santa Isabel, podrán conocer el trabajo de las organizaciones participantes. Entre ellas: Angels of Paws, Heroes for Paws, Horse and Pony’s, Inc, Saving Paws by Lady y Brownie Blondie Foundation. También podrán disfrutar de la animación y shows a cargo de Payasos de Puerto Rico en Acción, charlas educativas, mini-granja y música en vivo a cargo de Randell, Marileyda, Jmarie Yambó, Damaris Brenes y Gilo Montes. Además con tu donación de alimentos y productos de primera necesidad, junto con el recibo de Supermercados Selectos, estarás participando en el sorteo de tres canastas de productos para ti y tu mascota… ¡Únete y Apoya! Sé parte de la diferencia…

Para más información sobre calendario de actividades o para coordinar alguna feria puede escribir a Facebook: UFC.Events

United for a Cause Foundation- Es una entidad sin fines de lucro la cual brinda apoyo a diversas causas, mayormente al bienestar animal a través de la coordinación de programas y/o eventos brindando apoyo a más de 40 organizaciones que puedan hacer sus recaudos. El equipo y trabajo es 100% voluntario.

Comments

comments