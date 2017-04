Golpe a los municipios

Se perderían miles de millones de fondos federales ante recortes del presidente Trump

El municipio de Arroyo ya siente el efecto de los cambios en los gobiernos central y federal. Primero, advirtió sobre el efecto que tendrá cambios ordenados en la estructura del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que deja a los municipios de afiliación mayoritaria, en este caso, del Partido Popular Democrático (PPD), sin control de la directiva.

El segundo “cantazo” vendrá desde Washington y está enmarcado en la presentación del nuevo presupuesto de Estados Unidos que ha entregado el presidente Donald Trump y que se destaca por la eliminación de los fondos del Programa de Desarrollo Comunitario, mejor conocidos como CDBG, por sus siglas en inglés y que tocan obras destacables como el desarrollo del Tren del Sur en este pueblo.

El alcalde Eric Bachier Román tiene cifradas sus esperanzas en el turismo para rescatar a su municipio de la situación de pobreza y desempleo por lo que continuar el desarrollo del proyecto del tren es sumamente necesario. Este proyecto contempla contar con su estación frente al renovado frente marítimo arroyano y recorrer hacia el casco urbano y el balneario Punta Guilarte.

Para ello ya se ha restaurado la máquina que aguarda las líneas metálicas para moverse y los vagones que se ubican junto al Arroyo Surfing Park.

Pero todo depende de los fondos CDBG, que administra el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano federal (HUD, en inglés), por lo que la larga espera que demorado el volver a ver la máquin pasar, y con ello atraer a turistas de todo el país, podría convertirse en eterna.

El recorte que plantea la propuesta presupuestaria de Trump eliminar este programa y con ello, un total de $3,000 millones. Sus efectos no serán solo en Arroyo, serán en todo pueblo donde haya proyectos dependientes de este dinero a nivel de toda la nación norteamericana.

Estos fondos tienen múltiples usos, desde proyectos como estos hasta para repavimentar caminos municipales, sufragar programas de asistencia en el hogar para envejecientes y otros necesitados, construir centros comunales o áreas recreativas e incluso actividades multitudinarias.

La flesibilidad de este programa federal permita además que se promueva desarrollar infraestructura en sistemas de agua potable, energía eléctrica, vías de rodaje, encintados, aceras así como permite a la OCAM establece un fondo de reserva que los municipios tienen disponible para emergencias causadas por fenómenos naturales.

En el caso de Puerto Rico, son los pueblos con 50,000 habitantes o menos, es decir, 51 municipios, los que reciben estos fondos mediante injerencia de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM). Los demás 27 municipios hacen sus propuestas ante HUD.

En cuanto a las medidas que el gobierno central tomará y que afectarán también a los municipios en general, se ha anunciado que en el curso de los próximos dos años fiscales, les será eliminada unas transferencias que totalizan $350 millones por diversas partidas.

Los efectos de estos drásticos recortes, en el caso particular de Arroyo, también afectarían otros proyectos que el alcalde Bachier Román ha lanzado como son la continuación de la restauración del malecón, la segunda fas del Arroyo Surfing Park (la parte que en sí, será para la práctica del “surfing”), un paseo lineal, un café teatro, quioscos para venta de productos artesanales y una hospedería, y otras más que estarían en la ruta del tren, vestigio de la antigua industria cañera y que llegó a recorrer el sur cuando las líneas estaban completas, antes que durante una administración previa fueran sacadas y enviadas a los Estados Unidos sin que fueran devueltas. De ahí que son necesarios los fondos porque se deben colocar líneas totalmente nuevas.

El informe más reciente emitido por la oficina de OCAM sobre los fondos CDBG para los municipios indica que hasta el 28 de febrero pasado, al gobierno municipal de Arroyo se le tenía asignado $897,518. Cerca de la mitad de estos, o un total de $474,956 ya habían sido solicitados por Bachier.

De estos fondos, $420,953 se destinaron a los trabajos de construcción de la estación del tren y su correspondiente vía. De las cuatro fases en que se proyectó la rehabilitación del tren, apenas va por la primera y se agrega retrasos que sufrió por no resolverse disputas con pescadores que fueron reubicados en el terreno donde se construiría la estación principal.

