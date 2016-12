Gobernador entrega nuevos equipos a la Policía

García Padilla destaca resultados positivos del Plan Anticrimen y la transformación del cuerpo policiaco tras su mandato.

15 de diciembre de 2016 – La Fortaleza – El gobernador Alejandro García Padilla entregó hoy, a la Policía de Puerto Rico, nuevos equipos que le permitirán al principal cuerpo de vigilancia del país mantener los resultados positivos alcanzados durante este cuatrienio en materia de seguridad. Con una inversión de aproximadamente $4 millones, el cuerpo policiaco fue dotado hoy de 66 patrullas y 27 motoras para el Negociado de Patrullas de Carreteras a nivel isla, tres lanchas de acción rápida con sus respectivos arrastres y equipos para las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y una guagua de carga para el transporte de armas de fuego en la Academia de la Policía.

“Los retos fiscales y económicos nunca han sido excusa para dejar a un lado nuestra prioridad, el bienestar y la seguridad del pueblo de Puerto Rico. Mi administración siempre ha puesto a nuestra gente primero. Cuando llegamos, encontramos una Policía desmotivada, carente de recursos y con una imagen lacerada por intervenciones donde imperaron el abuso de poder y no se respetaban los derechos del pueblo. Consecuentemente, comenzamos a trabajar por la mayor transformación en este cuerpo, con el fin de dejar una Policía mejor preparada al servicio del pueblo. Lograrlo ha requerido que seamos creativos e implementemos estrategias que requieren valentía por ser noveles, pero hoy celebramos que, mediante el trabajo de nuestros policías y el Plan Anticrimen que implementamos, hemos tenido éxito. Aún en medio de nuestra peor crisis fiscal, la transformación de este cuerpo y la reducción en las estadísticas de crimen son evidentes. No solo logramos reducir los crímenes violentos sino que aumentamos la tasa de esclarecimiento de casos”, aseguró el primer ejecutivo.

La Policía ha sido una de las prioridades en la agenda de trabajo de la actual administración que, a inicios del cuatrienio, presentó un plan de trabajo que incluía dos acciones concretas: motivar a este cuerpo de vigilancia y dotarle de nuevos equipos y tecnología. Hoy, a días de terminar el mandato de García Padilla, el gobernador asegura que deja una Policía que contrasta grandemente con la encontrada a inicios del cuatrienio.

“Nos comprometimos a transformar la Policía en un cuerpo profesional al servicio del pueblo y eso es lo que hemos estado haciendo. Hoy en día contamos con una nueva Academia a cargo de la misma Policía; hemos establecido controles internos sobre el uso de la fuerza en toda intervención y fortalecido en este cuerpo de vigilancia valores fundamentales como el respeto a los derechos civiles, a la ley y el orden y el derecho de las víctimas a que los crímenes que sufrieron no queden impunes. Este nuevo equipo que recibe hoy la Policía es parte del camino que iniciamos en el 2013 y del que no me he desviado. Hoy celebramos que la Policía tiene tecnología del siglo 21, lo que le permite hacer a Puerto Rico más seguro. Celebramos el haber iniciado la transformación que necesita la Policía, así como todo el país”, concluyó el mandatario.

La administración de García Padilla ha cumplido con los compromisos hechos con la uniformada para mejorar sus condiciones de trabajo. Entre estos se encuentran aumentos de sueldo, las aportaciones patronales al plan médico, los reembolsos por uniformes y el estipendio mensual para el Autoexpreso. Asimismo, al día de hoy, se han entregado más de 1,537 nuevas patrullas y 1,200 nuevas armas de fuego, además de dotar a la Policía de una flota aérea de primer orden.

