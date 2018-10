Glosario Jurídico

EL REGIONAL

Para beneficio de nuestros lectores y a petición popular, continuamos con la sección de Glosario Jurídicos que utiliza la Rama Judicial de Puerto Rico.

Entredicho

Prohibición, mandamiento para no hacer o no decir una cosa. Es la forma española del cultismo “interdicto” (del latín interdictum). Corresponde a la voz inglesa “injunction”. Aunque en principio son voces sinónimas, en la práctica se ha especializado un tanto su uso. La voz entredicho se usa, sobre todo, en la expresión “entredicho provisional”. El “injunction” o interdicto es un recurso extraordinario mediante el cual un tribunal ordena al demandado a hacer o dejar de hacer algo que causa o tiene l potencial de producir un daño inminente al solicitante.

Entredicho provisional

Orden de breve duración (10 días en PR) que se solicita para intentar prevenir un perjuicio que de acaecer sería irreparable. No requiere que se notifique y se oiga a la parte adversa. Distíngase de “injunction preliminar”.

Entredicho Permanente (injunction permanente) Es el injunction expedido luego de oír a las partes y resolver el recurso en sus méritos. Se distingue del injunction mandatorio que es aquel que ordena al

demandado a realizar un acto positivo o cosa especifica; el injunction preliminar que es el expedido provisionalmente en lo que se ve el recurso en su fondo y se decide definitivamente el caso y el injunction posesorio que es expedido para retener o recobrar la posesión material de bienes. (Diccionario de términos jurídicos de Ignacio Rivera García)

Equidad

Justicia natural por oposición a la letra de la ley positiva. Propensión a fallar por el

sentido del deber o de la conciencia, más bien que por las prescripciones rigurosas de la justicia o por el texto terminante de la ley.

Error de derecho

El error de derecho es aquél en el que incurre quien actúa sin ajustarse a lo dispuesto por una norma jurídica vigente.

Escalamiento

En lo penal, penetrar en una casa, edificio, construcción o estructura, o sus dependencias o anexos, con el propósito de cometer algún delito de apropiación ilegal algún delito grave.

Escritura

Instrumento público firmado por una o varias partes otorgantes, algunas veces en presencia de testigos, de todo lo cual da fe el notario

Estado de derecho

Significa el imperio o la soberanía de las leyes, la legalidad. La función jurisdiccional, la que ejerce constitucionalmente el Poder Judicial. Es la garantía de legalidad frente a todos. (El estado de derecho en un régimen democrático está fundamentado en la independencia judicial. Véase independencia judicial).

Estado de Necesidad

No incurre en responsabilidad penal quien para proteger cualquier derecho propio o ajeno de un peligro inminente, no provocado por ella y de otra manera inevitable, infringe un deber, o causa un daño en los bienes jurídicos de otro, si el mal causado es considerablemente inferior al evitado y no supone la muerte o lesión grave y permanente de la integridad física de una persona. Esta causa de justificación no beneficia a quien por razón de su cargo, oficio o actividad tiene la obligación de afrontar el riesgo y sus consecuencias. Artículo 26, Código penal de 2012.

Estatuto

Ley, disposición legislativa.

Estipulación. Acuerdo formal entre las partes en un pleito respecto a algún aspecto del litigio, con el cual se evita toda argumentación posterior sobre el mismo.

Estoppel

Doctrina que establece que nadie puede ir contra sus propios actos. Se trata de los actos de una persona o de su aceptación de unos hechos que le impiden afirmar una cosa distinta posteriormente.

Et al

Abreviatura de la expresión latina “et alibi” que significa “y otros”. Et seq. Abreviatura de las expresiones latinas “et sequentes” y “et sequentia” que significan “y los siguientes”.

Ética judicial

Conducta y modo de proceder de alto nivel de los miembros de la judicatura, con respecto a sus deberes morales y profesionales hacia ellos mismos, hacia el público, hacia los litigantes y hacia los tribunales. Varios principios, inherentes a la ética judicial, son la independencia judicial, la imparcialidad, el conocimiento, la capacitación, la responsabilidad institucional, la cortesía, la integridad, la transparencia, el secreto profesional, la prudencia, la diligencia y la honestidad profesional.

Ética legal

Conducta y modo de proceder de alto nivel de los miembros de la profesión de abogado, con respecto a sus deberes morales y profesionales hacia ellos mismos, hacia el público, hacia sus clientes y hacia los tribunales.

Evaluación neutral de casos

Método alterno de solución de conflictos mediante el cual una tercera persona, interventora neutral, recibe de las partes en conflicto un resumen de sus teorías legales y de la prueba con que cuentan, para de analizarlas y exponer posteriormente a las partes el resultado de dicho análisis.

