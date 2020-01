GLOSARIO JURÍDICO

EL REGIONAL

Independencia judicial

Concepto fundamental en el ámbito de la teoría moderna de la división de poderes. Presenta dos vertientes: (1) la autonomía de gobierno del Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado, de suerte que estos no puedan intervenir con el ejercicio de las potestades constitucionales de aquél y (2) la libertad y autonomía del juez individual al ejercer la función judicial frente a los poderes del Estado y frente a la jerarquía interna del propio Poder Judicial, y su sujeción al estado de derecho y a su conciencia al momento de decidir una controversia, sin que intervengan en su ánimo otras consideraciones.

Indigencia

Según nuestro Tribunal Supremo, en el ámbito del derecho, para que una persona pueda ser acreedora a los beneficios de indigencia, no tiene que estar en condiciones de extrema pobreza. Basta demostrar que le es imposible sufragar el pago de una fianza que de ordinario conlleva la prestación de una garantía colateral.

In dubio pro reo

Expresión latina que significa que la duda favorece al imputado.

Indulto

Gracia que excepcionalmente concede el jefe del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna. No se puede confundir con la amnistía. Diccionario de la lengua española, 23. ª edición (2014), última visita, el 16 de julio de 2015.

Inferencia

Una proposición, consecuencia o hecho derivado de otro que se supone o se admite que es cierto. Es la deducción que en su discernimiento el juez o el jurado hace de los hechos probados sin que al efecto medie mandato expreso de la ley.

In forma pauperis

Expresión latina que se refiere a aquella parte que, debido a su condición de falta de recursos económicos, le es permitido por el tribunal litigar sin tener que asumir el pago de derechos y costas.

Informe presentencia

Informe sobre el historial completo, carácter y conducta de una persona convicta, el cual es considerado por el tribunal para imponer sentencia. Es obligatorio en los delitos graves, y discrecional en los menos graves. Lo produce un oficial probatorio que es funcionario de la Administración de Corrección y, por lo tanto, ajeno al Poder Judicial.

Inhibición

Abstención voluntaria de conocer o de tratar un asunto.

Injunction

Término inglés. Significa mandamiento judicial expedido bajo el sello de un tribunal, por el que se requiere a una persona que se abstenga de hacer, o de permitir que se haga por otros bajo su intervención, determinada cosa que infrinja o perjudique un derecho de otra persona.

In personam

Frase latina que significa “sobre la persona”; aplicado a una acción o a un recurso, significa que se sigue contra la persona y no contra una cosa.

In re

Frase latina que significa “con referencia a». Se utiliza en el epígrafe de las acciones disciplinarias (ej. In re Pérez), o en el epígrafe de ciertas publicaciones del Tribunal Supremo (ej. Reglamento, etc.).

In rem

Frase latina que significa” sobre la cosa”; aplicado a una acción o recurso significa que se sigue contra una cosa y no contra una persona.

Incoar

En derecho significa presentar una demanda contra alguien ante un tribunal.

Inimputabilidad

Condición de la persona que en el momento de la acción u omisión no tiene la capacidad para comprender la criminalidad o ilicitud del acto o de la omisión, por diversos motivos. De determinarse que la persona imputada no tenía dicha capacidad, se considera inimputable es decir no responsable criminalmente, por lo que nunca se le podría someter al proceso criminal por tal delito.

Inoponibilidad

Imposibilidad de hacer valer un derecho o una defensa.

Insacular

Poner en una bolsa o urna unas boletas con números o nombres para sacar una o más por suerte.

Inscribir

Tomar razón, en algún registro oficial, de las declaraciones, documentos o escrituras que han de asentarse en él según la ley.

Insolvencia

Incapacidad de pagar una o más deudas por falta de bienes. Situación en que el activo de una persona es inferior a su pasivo.

Instrucción, jueces y juezas de

Se trata de jueces y juezas que, en el ámbito de lo criminal, desempeñan funciones relativas a etapas previas al juicio, en el proceso de formación o instrucción de un expediente. En algunos sistemas convergen en esta figura funciones de investigación que en otras partes, como en Puerto Rico, son competencia de la Policía y del Ministerio Público. En nuestro sistema los jueces de instrucción son Jueces Municipales y como tales desempeñan las siguientes funciones: determinación de causa probable para arrestar; fijación de fianza; expedición de órdenes de arresto, de encarcelación y excarcelación, de registros y allanamientos.

Instrucciones al jurado

En la jurisdicción de Puerto Rico, el juez de la sala de lo criminal da unas instrucciones al jurado cuyo objetivo es proveer a sus miembros las normas necesarias para que puedan rendir un veredicto de conformidad con la ley y los hechos.

Intención

Determinación de la voluntad en orden a un fin. Acto interior del alma. Propósito de conducta. Designio reflexivo de obrar o producir un efecto. Plan. La mayoría de los delitos requiere lo que los abogados llaman «mens rea», que es simplemente una expresión en latín que significa «mente culpable». En otras palabras, lo que el acusado estaba pensando y la intención que tenía al cometer el delito tiene importancia. El elemento de “mens rea” permite que el sistema judicial penal diferencie entre alguien que no tenía la intención de cometer un delito y alguien que intencionalmente se dispuso a cometerlo.

Intencional

Perteneciente a los actos interiores del alma. Deliberado, de caso pensado, hecho a sabiendas.

Inter alia

Frase latina que significa “entre otras cosas”.

Intercesor – intercesora (Ley Núm. 54)

Una intercesora o un intercesor debidamente cualificado es toda persona que tenga adiestramiento o estudios acreditados en el área de conserjería, orientación, psicología, trabajo social o intercesoría legal y sea autorizado por escrito para desempeñarse como tal, a través del Director o de la Directora Administrativa de los Tribunales.

La participación de las intercesoras o de los intercesores en los procedimientos bajo la Ley Núm. 54 consiste en acompañar a la víctima a las vistas y proveerle el apoyo emocional, la orientación y la asistencia que sean necesarios durante el proceso judicial, sin incluir asesoramiento ni representación legal.

